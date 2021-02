Situatie HALUCINANTA la un club cu traditie din Romania! "Sa aduc jucatori? Mai bine dau banii la c***e!" Dezvaluiri incredibile

Fotbalul romanesc a cunoscut mai multe episoade care au dat dovada de lipsa de seriozitate, iar acesta este unul dintre ele.

Costel Lazar (58 de ani), director sportiv la Petrolul Ploiesti, dezvaluie un moment de neuitat petrecut in urma cu mai multi ani. Fost jucator si antrenor la ploiesteni, Lazar dezvaluie ce episod l-a facut sa renunte la cariera de tehnician.

"Am ramas dezamagit de modul in care era tratat un antrenor, de lipsa de respect. In 2001 am fost ales antrenorul echipei de seniori Petrolul, in Liga 1. Am condus echipa cateva etape in turul campionatului, apoi am plecat in cantonament in Croatia.

In acea perioada nu am facut transferuri decat din Liga 3. Am avut rezultate bune in cantonament, am reusit sa inchegam o echipa, apoi am revenit la Ploiesti. Am avut un joc cu International Pitesti. Jucatorii erau obositi, am pierdut acel joc cu 1-2.

Am fost chemat de conducerea clubului. Directorul general Eugen Goicea, care m-a sustinut foarte mult, era insotit de doi conducatori care erau beti. Bausera palinca la meci, nu stiu ce facusera. Erau doi oameni implicati in fotbal, unul dintre ei finanta clubul. Domnul Goicea imi facea semn pe sub masa, cu piciorul, sa nu vorbesc.

Dar eu am zis «Dom’ne, aduceti 2-3 jucatori de Liga 1, numai cu cei de Liga 3 nu o scoatem la capat, o sa retrogradam». Iar cel care finanta a raspuns: «I-auzi, ma. Sa dam un milion de dolari pe jucatori? Mai bine ii dam la c***e. Am zis ca atunci mai bine imi fac geanta si plec. Am ramas atat de dezgustat ca nu mi-a mai trebuit antrenorat. Am considerat ca a fost mai bine sa o iau pe alt drum", a dezvaluit Lazar, potrivit GSP.