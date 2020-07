SCENE IREALE LA PLOIESTI! Penalty ratat DE TREI ORI! Fotbalul romanesc n-a mai vazut asa ceva din 2007, cand tot ALEXA a fost protagonist

Petrolul a ratat de trei ori ocazia de a transforma un penalty in meciul cu Rapid.

Momente incredibile in meciul dintre Petrolul Ploiesti si Rapid Bucuresti, atunci cand arbitrul Dima a cerut de 3 ori repetarea unei lovituri de la 11 metri! Deja ramasi in 10 oameni dupa eliminarea lui Lazar in minutul 28, rapidistii au avut de indurat momente grele in minutul 68.

Dima a dictat penalty dupa un fault comis in careul giulestean, iar petrolistii au ratat de doua ori, dupa ce portarul Popa a aparat. Doar ca Popa a depasit cu mult linia portii la ambele penalty-uri, care au ajuns astfel sa se repete. Portarul a fost avertizat si cu cartonase galbene si, in cele din urma, eliminat.

Numai ca petrolistii au ratat si cea de-a treia sansa de a transforma lovitura de pedeapsa!

Pe rand, Sergiu Arnautu, Lucian Marinescu si Mezza Colli au ratat sansa de a-si aduce echipa in avantaj.

Situatia aduce aminte de un meci din 2007, cand Unirea Urziceni invingea Poli Stiinta Timisoara cu 4-1. In prelungirile partidei, Timisoara beneficia de un penalty, ratat de doua ori de Gigel Bucur. De fiecare data, Bogdan Stelea reusise sa apere, dar lovitura s-a repetat din motive diferite de trei ori! Mai intai, fotbalistii celor de la Urziceni au intrat in careu, iar dupa a doua ratare a lui Bucur, "Arnold" a fost felicitat in exces de un coleg din aparare care a atins si mingea cu mana.

A treia oara a fost cu noroc pentru Timisoara, Dan Alexa fiind cel care a transformat penalty-ul. Astazi, Alexa este pe banca rapidistilor in meciul de la Ploiesti.