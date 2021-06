Revolutie la FC Hermannstadt! Cine sunt presedintele si noul antrenor si ce jucatori au transferat deja sibienii

Dupa ce au pierdut barajul de mentinere in Liga 1 in fata lui CS Mioveni, sibienii au numit un nou presedinte, s-au inteles cu un antrenor dorit de Brasov si au facut cateva transferuri spectaculoase.

Dupa numirea ca presedinte a lui Danut Coman, fostul conducator al Astrei Giurgiu, FC Hermannstadt s-a inteles si cu Marius Maldarasanu pentru a ocupa functia de antrenor principal, desi acesta se afla in discutii pentru preluarea Coronei Brasov, care vrea sa isi schimbe denumirea in FC Brasov Steagul Renaste. Initial, sibienii negociasera cu Bogdan Andone, dar partile nu au ajuns la un acord, asa ca s-au indreptat catre Maldarasanu, un antrenor cu care Dani Coman a mai lucrat la Astra, in 2018. Tehnicianul era liber de contract, dupa ce demisionase de la Metaloglobus Bucuresti, in iulie 2020.

In aceasta vara, sibienii i-au transferat pe Vlad Mutiu (26 ani / portar / ex-"U" Cluj), Valentin Buhacianu (27 ani / atacant / ex-UTA Arad), Ionut Nastasie (29 ani / extrema stanga / ex-FC Arges), Fabrizio Constantin (17 ani / fundas central / Unirea Bascov) si Cosmin Bucuroiu (17 ani / atacant / Unirea Bascov), in timp ce Andrei Campean (22 ani / mijlocas central / Viitorul Selimbar) si Stjepan Plazonja (23 ani / atacant / ASU Poli Timisoara) au revenit dupa imprumuturi.

"Alb-verzii" au incheiat deja socotelile cu Cristiano Figueiredo (30 ani / portar / CFR Cluj), Claudiu Belu-Iordache (27 ani / fundas dreapta / Rapid), Yazalde Gomes (32 ani / atacant), Aias Aosman (26 ani / mijlocas ofensiv) si Adrian Scarlatache (34 ani / fundas central), iar Ionut Rus (21 ani / portar / CFR Cluj) si David Mayoral (24 ani / extrema dreapta / Cadiz CF) s-au intors de la echipele unde fusesera imprumutati.

La finalul acestei luni isi mai termina contractele fotbalistii Saeed Issah, Bright Addae, Romario Pires, Patricio Matricardi, Ionut Stoica, Ousmane Viera, Baba Alhassan, Billal Sebaihi, Stanley Elbers, Razvan Dalbea, Drazen Bagarici si Goran Karanovici, dar inca nu se stie cati dintre ei vor mai ramane la Sibiu, dupa retrogradarea in Liga 2.

De asemenea, FC Hermannstadt vrea sa isi creeze si propria academie, dupa ce a rupt colaborarea cu scoala de fotbal FC Interstar Sibiu, cea care i-a furnizat grupele de juniori cerute de regulament, in ultimii sase ani. Clubul organizeaza selectii pentru completarea grupelor de juniori si, cel mai probabil, va colabora si cu scoala de fotbal ACS FC Dani Coman Pitesti, detinuta de noul presedinte al clubului, care a avut mai multi jucatori selectionati la loturile nationale, a format mai multi fotbalisti cu prezente in Liga 1 si a castigat cateva competitii judetene si nationale. Clubul are si echipa U15 de fotbal feminin.

Sursa foto: @csmioveni.ro