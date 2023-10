Rapidiștii i-au găsit înlocuitor lui Rrahmani! Pe cine se va baza Cristiano Bergodi în meciurile următoare

Atacantul Rapidului a suferit o fractură de peroneu în meciul selecţionatei Kosovo cu Andorra din preliminariile EURO 2024 și a devenit indisponibil pentru următoarele trei luni.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dezvăluit că nu va fi transferat un alt atacant pentru a-l înlocui pe Rrahmani.

„Nu știu ce să zic cât contează absența lui Rrahmani, a fost un singur meci. Vom vedea pe termen lung, așa la Arad am arătat bine, am dat 2 goluri, dar e clar că nu are cum să nu se vadă, mai ales că nu avem un atacant apropiat de valoare cu el în momentul de față.

Îl avem pe Stan care e totuși un tânăr care are doar 2-3 meciuri și Sony care nu este pregătit fizic și pe care practic nu-l avem. Sony nu e încă gata, nu va fi curând. Vine după o perioadă foarte mare de inactivitate și nu putem să-l riscăm pentru că nu face față. A jucat 20 de minute în amicalul cu Tunari și am văzut că fizic nu este unde trebuie.

O să vedem ce aducem în iarnă, până acolo mai avem 10 meciuri, deocamdată la asta ne gândim. Dacă Rrahmani nu va fi apt, vom aduce pe cineva. Din ce am înțeles, Rrahmani ar putea ca din ianuarie să reintre la pregătire, dar haideți să vedem cum evoluează. Teoretic ar trebui să poată să meargă în cantonamentul de iarnă.

Rapidiștii nu iau în calcul să aducă un jucător liber de contract

„Nu se pune problema să aducem acum un jucător liber de contract. Am adus unul așa, pe Sony, și avem nevoie de încă 3 luni să-l punem pe picioare. Ca să poată să joace la un nivel optim, să joace 90 de minute, cam asta e previziunea.

Oricine poate să-l înlocuiască pe Rrahmani. Poate să fie Funsho, poate Petrila, poate Ioniță. Nu contează cine dă golurile, cineva să-l suplinească. Cei 3 din față de care am pomenit au jucat foarte bine în ultimul timp și sper să continue forma bună și să facă diferența cu Universitatea Craiova.

Sper să câștigăm, dar vom vedea pe teren cine e mai bun. Nu vreau să vorbesc de meciul cu FCSB, avem în seara asta cu Craiova, apoi mai este și cel cu CSA Steaua din Cupă. O să fie un derby foarte frumos cu un stadion plin sunt sigur”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

Antrenorul Cristiano Bergodi mai are în lot doi atacanţi, Alexandru Stan, în vârstă de 18 ani, şi Kevin Olivier Soni, internaţional camerunez transferat în 12 septembrie, care încă nu a debutat într-un meci oficial la FC Rapid.