Vicecampioana Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia slovenă Krim Ljubljana, scor 27-22 (15-13), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale partidei au fost O. Kanor 5 goluri, Korsos 4, pentru Rapid, respectiv Radicevic 8, Stanko 6, pentru Krim.

În etapa a VI-a se mai joacă partidele dintre Vipers – Metz, FTC Budapesta – Ikast şi Zaglebie Lubin – Team Esbjerg. Rezultatele obţinute de Rapid Bucureşti în primele runde sunt: 28-30 cu Team Esbjerg, 26-25 Zaglebie Lubin, 27-35 cu Ikasta, 24-24 cu FTC Budapesta, 22-33 cu Metz Handball.

Astfel, după şase etape, Rapid Bucureşti are 5 puncte, pe locul 6. În runda următoare, Rapid Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Vipers Kristiansand, în 12 noiembrie. În grupa A din Liga Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

1. Ikast Handbold 5 5 0 0 178 : 150 28 10

2. Team Esbjerg 5 4 0 1 151 : 148 3 8

3. Krim Mercator Ljubljana 5 3 1 1 157 : 128 29 7

4. Metz Handball 5 3 0 2 176 : 141 35 6

5. Vipers Kristiansand 5 2 1 2 158 : 138 20 5

6. Rapid București 5 1 1 3 127 : 147 -20 3

7. FTC-Rail Cargo Hungaria 5 0 1 4 124 : 158 -34 1

8. MKS Zaglebie Lubin 5 0 0 5 118 : 179 -61 0

Diana Ciuca is unleashing the ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???? #ehfcl #clw #DareToRise pic.twitter.com/ajhp8bAy8r

????????The first matches are in the books!

DVSC Schaeffler 31:24 @BBH_Officiel

CS Rapid Bucuresti 27:22 @RKKrim@MKS_ZL 24:36 @TeamEsbjerg

Which team surprised you?#ehfcl #clw #DareToRise pic.twitter.com/YOAJihckc5