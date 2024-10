Probleme serioase pentru o echipă din România! Nu se va prezenta la următorul meci: "Sponsorii și-au cam retras bănuții!"

Vladimirescu încă speră că meciul se va disputa

În ciuda faptului că a anunțat FRF că echipa sa nu se va deplasa la Cisnădie, oficialul clubului Viitorul Pandurii a susținut că va face tot posibilul ca gruparea gorjeană să ajungă acolo, subliniind faptul că a anunțat în avans FRF pentru a-i preveni pe adversari că există și această variantă, ca echipa sa să nu ajungă la meci.

"Nu știu, dacă reușesc să fac ceva până mâine, și pot… Dar așa am zis că este normal, să știe toată lumea. E vorba de programarea arbitrilor, echipa gazdă să știe și ea, că are și ea programarea salvării, cantonamente și așa mai departe. De asta am zis să informez, că în cazul în care, chiar am discutat, am variantă, să pot să revin asupra hârtiei. Nu este niciun fel de problemă. (n.r. – Întrebat dacă cineva de la federație l-a contactat pentru a afla problema) Nu m-a contactat nimeni", a mai spus Vladimirescu.

Viitorul Pandurii ocupă ultimul loc în clasamentul Ligii 2, cu înfrângeri pe linie în ultimele șapte etape. Singurul punct câștigat de gorjeni a venit în prima etapă, cu FC Bihor, scor 0-0.