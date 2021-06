Prima miscare a lui Dani Coman la FC Hermannstadt! Un fost coleg de la Rapid, incredintat cu misiunea promovarii in Liga 1

Fostul presedinte de la Astra si-a intrat deja in rol la Sibiu.

Retrogradata surprinzator din Liga 1 la finalul sezonului precedent, FC Hermannstadt vrea sa revina rapid in primul esalon al fotbalului romanesc, iar pentru asta sefii formatiei sibiene l-au convins pe Dani Coman sa accepte rolul de presedinte. Fost la Astra, acesta a numit deja si antrenorul, in persoana lui Marius Maldarasanu, fost interimar la formatia din Giurgiu, dar si principal la Metaloglobus.

"Oferta a venit din partea lui Dani Coman, iar acest lucru a contat foarte mult pentru mine. La fel de mult am tinut cont si de proiectul la care s-au gandit cei de aici, fiind unul propice pentru antrenorii care isi doresc sa faca performanta. Voi aborda aceasta provocare cu incredere si cu o dorinta foarte mare de a reusi. Vreau sa ii felicit pe cei de aici pentru modul in care s-au reorganizat. Noi, ca si staff, lucram impreuna cu conducerea ca sa facem un lot competitiv. Usor, usor vom regla totul.



Nu exista in discutie decat un singur obiectiv, adica promovarea. Nu as fi venit pentru altceva. Sunt un antrenor tanar, imi doresc provocari. Am refuzat in timp alte propuneri, fiindca am vrut sa-mi iau licenta PRO. Nu am vrut sa sar etapele. Am inceput la Liga a III-a si am invatat, m-am adaptat. Mi se pare normal ca orice antrenor sa cunoasca mai multe sisteme de joc. Multi antrenori fug de jucatori cu personalitate.

Aici totul tine de pedagogie, iar noi asta trebuie sa invatam. Experienta te face sa inveti. Am lucrat si cu jucatori tineri si cu jucatori capriciosi, nu asta este o problema. Am fost fotbalist si stiu foarte bine cum stau lucrurile. Sunt lucruri pe care trebuie sa le gestionam. Am spus din start da ofertei de la FCH, fiindca obiectivul echipei noastre este promovarea", a declarat Marius Maldarasanu, pentru site-ul oficial al lui AFC Hermannstadt.