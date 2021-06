Petrolul a facut un super transfer! Fotbalistul si-a ispasit pedeapsa pentru dopaj si este gata sa lupte pentru promovare

Petrolul Ploiesti a reusit un transfer.

Takayuki Seto si Petrolul Ploiesti au ajuns la un acord, informeaza Gazetaph. Japonezul de 35 de ani si-a ispasit pedeapsa de 8 luni de suspendare, pentru dopaj, si isi doreste sa o duca pe Petrolul in prima liga.

Seto a mai evoluat pentru o echipa din Ploiesti. Intre 2007 si 2012, el a evoluat pentru Astra Ploiesti, inainte ca echipa sa se mute la Giurgiu. In total, el a evoluat in patru mandate pentru Astra ( 2007-2015, 2016-2018, 2020-2021).

Seto a fost suspendat pentru dopaj, in celebrul dosar in care au mai fost gasiti vinovati Alexandru Ionita si Kehinde Fatai. Acestia si-au injectat substante vitaminizate. Takayuki a primit 8 luni de suspendare, in timp ce colegii sai au fost nevoiti sa ramana pe bara un an.

Seto s-a despartit de Astra, dupa retrogradarea echipei. In total, a adunat 332 de meciuri pentru clubul lui Ioan Niculae, marcand 31 de goluri si oferind 26 de pase de gol.