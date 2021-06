(P) Semineul si soba moderna cu design rustic - vedetele incalzirii alternative din Pitesti

Atat semineul traditional pe lemne, cat si soba moderna cu design rustic, ambele sunt vedetele universului fascinant al termicelor alternative printre clientii din Pitesti si intreaga tara!

Solutii care aduc caldura specifica focului pe lemne, la pachet cu functionalitatile de ultima generatie si a design-ului inedit, aceste dispozitive se potrivesc perfect cu decorul si personalitatea caminului tau. Indiferent daca vorbim de stilul clasic, rustic sau modern, varietatea de modele de sobe sau seminee pe lemne, ii va permite spiritului tau creativ sa se distreze cu formele, tipurile de materiale, dimensiuni sau variantele numeroase de accesorizare.

Dilema despre diferentele dintre un semineu pe lemne si o soba premium, va fi rezolvata de prietenii nostri de la PEFOC. Firma sibiana etalon in industria comercializarii si montajului profesionist al dispozitivelor termice neconventionale din Romania, ne va ajuta cu informatii esentiale, astfel incat, la final, sa ne putem da seama care dintre variante s-ar potrivi cel mai bine necesitatilor de incalzire ale unui camin.

In primul rand, trebuie sa stii ca fiecare dintre renumitele modele de semineu pitesti necesita mai mult spatiu decat o soba. Un ansamblu de semineu este alcatuit din mai multe componente si poate avea un design diferit, in functie de cerintele fiecaruia. In schimb, soba ocupa un spatiu redus, gratie designului mult mai compact si evident, nu la fel de pretentios. Specialistii ne avertizeaza ca, indiferent de complexitatea sau de puterea unei sobe, aceasta nu va reusi sa se ridice la nivelul randamentului pe care il ofera un semineu, soba fiind recomandata doar pentru incalzirea spatiilor de dimensiuni reduse.

Indiferent daca ne alegem un semineu pe lemne modern, clasic, elegant sau rustic, acesta va oferi un aspect unic oricarui spatiu. La capitolul eficienta, semineul pe lemne este recomandat pentru cei care doresc sa incalzeasca intreaga locuinta sau doar pe acele spatii cu dimensiuni considerabile. Acesta este prevazut cu elemente de distribuire a aerului cald cu ajutorul grilelor speciale de aerisire. Astfel, caldura va ajunge uniform in spatiile adiacente locului unde este instalat semineul.

De cealalta parte, randamentul unei sobe pe lemne este limitat. Aerul cald este distribuit in proximitatea camerei in care se afla soba sau poate ajunge si in alte incaperi cu ajutorul caloriferelor. Dar chiar si asa, racordata la calorifere, soba nu avea un randament superior, asa cum se intampla in cazul unui semineu. De la Pefoc aflam ca locul perfect a unei sobe pe lemne este casa de vacanta sau cabana de la munte unde este nevoie de incalzire rapida. Din punct de vedere financiar, semineul necesita o investitie initiala considerabila, dar deosebit de eficienta pe termen lung, spre deosebire de centralele termice.

De asemenea, acestea au o durata mare de viata, astfel ca producatorii ofera o garantie de 5-10 ani pentru focar si pana la 30 de ani pentru cosul de fum. In plus, daca alegi un model prevazut cu o usa semineu care se deschide asemenea unui portal pe doua laturi, poti fi sigur ca acesta va deveni punctul central de atractie pentru membri familiei sau pentru musafirii tai, invitati la voie buna si seri nesfarsite de povesti la gura focului domol.

