O zi din viata lui Ianis Hagi! La ce ora se trezeste, ce muzica asculta si ce se joaca pe PS4: "N-am fost niciodata la un festival!" Hagi Jr: "Am dormit cu mingea in pat"

O zi din viata lui Ianis Hagi. FC Viitorul a postat un interviu cu cel mai important om al sau in acest moment. Ianis a povestit in timp ce se afla la volanul masinii sale cum arata o zi normala pentru el.

Hagi Junior a dezvaluit la ce ora se trezeste, ce face in fiecare dimineata dupa ce ajunge la baza de pregatire, dar si ce muzica asculta pe drum. Ianis mai spune ca nu a fost niciodata la un festival si ca prefera sa isi petreaca timpul liber alaturi de prieteni, dar ca prefera sa vada un film impreuna cu acestia decat sa iasa in oras.

Ianis Hagi, ca Ronaldo: "Ajunge la antrenament cu o ora inaintea inceperii"



"Ma trezesc in fiecare zi la 7 fara 15. Cu o ora si jumatate sau doua inaintea prezentei. Ajung cu o ora inainte, ma pregatesc, imi fac stretchingul, ma pregatesc si mental. Nu imi place sa ma grabesc, asa ca prefer sa ajung intotdeauna mai devreme.

Indiferent de vreme ma antrenez, ca fotbalist asta e meseria ta, asta trebuie sa faci. Mie imi place cand ploua, parca e altceva, e un sentiment aparte, e adrenalina", a povestit Ianis Hagi.

Ce muzica asculta Ianis Hagi si ce se joaca pe PS4



"Am un playlist diversificat, imi plac melodiile romanesti, care se aud pe radio, dar imi place si hip hopul american. Ascult si melodii de acum 20-30 de ani, depinde de ce stare am!

Antrenament, interviu, pranz, odihna. Asa decurge ziua de astazi.

Prefer un film bun cu prietenii decat o iesire. Prefer sa ma imbrac sport! Nu am fost niciodata la un festival, nu stiu ce sa zic.

Prefer Instagram, PS4, ma joc FIFA si NBA. Intre Messi si Ronaldo? Hagi", a mai spus Ianis.

Tara care i-a placut cel mai mult



Ianis Hagi a povestit ca a ramas impresionat de vizita in Statele Unite ale Americii.

"Imi place sa calatoresc, sa vizitez orase pe care nu le-am mai vazut. Tara in care am ramas masca este America. Prima data cand am mers acolo...

Apoi sora mea a facut facultatea acolo si am avut oportunitatea sa mai merg. Imi place foarte mult in America", a mai spus el.

Cine crede Ianis Hagi ca va castiga finala UCL



Ianis Hagi a evitat sa spuna cu cine tine in finala UCL, dar crede ca Liverpool se va impune pana la urma.

"Va fi o finala frumoasa, dar cred ca Liverpool va castiga in acest an UCL", a adaugat el.