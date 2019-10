OFICIAL | Avea potential de nationala, dar a ales sa faca cu totul altceva la doar 27 de ani! Ar putea insemna sfarsitul carierei pentru un idol al Giulestiului! Anunt de ULTIMA ora la RAPID

Un fost jucator al Rapidului revin la club.

Andrei Ciolacu (27 de ani), fost jucator la Rapid, revine la club in functia de antrenor la echipei U16 se arata pe site-ul oficial al clubului.

Ciolacu a plecat de la Rapid in 2015, iar ultima oara a evoluat la FC Tskhinvali, formatie din Georgia, de unde a plecat in aceasta vara. In Romania a mai jucat la ASA Targu Mures, Daco-Getica Bucuresti si Meteloglobus, iar in afara tarii a mai jucat pentru Warriors FC.

In perioada petrecuta in tricoul giulestenilor, a marcat 10 goluri in 66 de meciuri.

"Suntem bucurosi sa va anuntam cooptarea lui Andrei Ciolacu in staff-ul tehnic al academiei. Rolul sau va fi acela de antrenor al grupei de juniori U 16.

Chiar daca este inca jucator activ, am decis de comun acord sa facem acest pas, tinand cont de pasiunea sa pentru Rapid si pentru cariera de antrenor, pe care doreste sa o imbratiseze in viitor", se arata in comunicatul emis de Rapid pe site-ul oficial.