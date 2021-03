"Sa va fie rusine! Plecati cu totii!" Inca o reactie dura a suporterilor Rapidului dupa rezultatele dezastruoase din acest an! Ce au postat fanii

Suporterii Rapidului sunt dezamagiti de prestatiile echipei in meciurile oficiale din acest an.

Dupa ce echipa a inceput anul 2021 fara infrangere in meciurile amicale, in partidele oficiale Rapid nu a reusit nicio victorie. Alb-visinii au remizat cu Ripensia (2-2) si Gloria Buzau (0-0) si au fost invinsi de Csikszereda (1-3) si Unirea Slobozia (1-2).

Acest lucru i-a suparat pe fani, care au reactionat de mai multe ori dur la adresa jucatorilor din Giulesti. De aceasta data, suporterii din grupul UnicSibiu au transmis un mesaj pe Facebook.

Fanii au postat o fotografie in care au alaturat scutece pentru copii pozelor cu jucatorii Rapidului, deasupra carora au scris un mesaj dur: "Sa va fie rusine, mercenarilor! Nu meritati sa purtati aceste culori, plecati cu totii! "Nu va mai c*cati pe voi, jucati fotbal pentru noi", a fost mesajul suporterilor rapidisti din grupul UnicSibiu.

In acest moment, Rapid este pe locul 11 in clasamentul Ligii a 2-a, iar in urmatoarea etapa a competitiei, giulestenii vor primi vizita celor de la Dunarea Calarasi, duminica, de la ora 19:00.