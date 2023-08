"Nu știu mai multe". Ce a declarat Bogdan Chipirliu despre dreptul la promovare al echipei CSA Steaua

Chindia Târgoviște a deschis scorul prin Robert Moldoveanu (3), dintr-un penalty controversat. CSA Steaua a egalat în minutele suplimentare (90+7), prin Bogdan Chipirliu. Gazdele au acuzat o poziție de offside la atacant, însă centralul partidei a validat reușita.

Reacția lui Bogdan Chipirliu, după golul marcat cu Chindia Târgoviște

Atacantul lui CSA Steaua a mărturisit că este mulțumit de faptul că a reușit să înscrie, adugând faptul că nu știe care e situația despre dreptul la promovare al echipei.

"Mă bucur că am reuşit să egalăm pe final prin golul marcat de mine. Sunt de părere că nu meritam să pierdem, la ce ocazii am avut. Am avut şi bară, şi singur cu portarul. Nu meritam să pierdem!

Suporterii sunt tot timpul alături de noi. După cum ştiţi, au fost şi la Timişoara, şi la Dej, oriunde jucăm sunt tot timpul lângă noi. Ne bucură acest lucru şi ne împing de la spate.

Sincer, de dreptul de promovare, ce mai aud şi eu din presă. În rest nu ştiu mai multe. S-au schimbat mulţi jucători. Dacă ne luăm după ce acest meci, pe care l-am dominat din minutul 2 până la final, eu zic că avem o echipă bună", a declarat atacantul, la Digi Sport.