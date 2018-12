Noua REVOLUTIE pentru Liga 1! Echipa care e la un pas de o surpriza fantastica viseaza sa bata FCSB si CFR

Interviu exclusiv | Antrenorul liderului din Liga 2: "Putem sa fim noua <Gasca nebuna>!"

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Sportul Snagov a terminat anul 2018 pe prima pozitie in Liga 2, inaintea celor de la Clinceni, Petrolul, "U" Cluj, Chindia sau FC Arges.

Laszlo Balint, antrenorul Sportului Snagov, liderul surpriza din Liga 2, spune ca echipa sa merita sa promoveze la finalul sezonului, desi clubul ilfovean se confrunta cu mai multe dificultati in afara terenului - s-ar putea muta intr-un alt oras, nu dispune de medic sau vitaminizare, conditiile de pregatire nu sunt stralucite, nu se stie inca unde si daca va efectua un cantonament in pauza de iarna. Chiar si asa, fostul fundas, campion cu Unirea Urziceni in 2009, spune ca echipa sa va incerca sa demonstreze ca locul ocupat acum nu este unul intamplator.

Pentru multi Sportul Snagov a fost o surpriza. Va asteptati ca lucrurile sa mearga atat de bine in prima jumatate de campionat?

Sincer, eu ma asteptam, pentru ca s-a lucrat foarte bine in vara. Eu cu gandul asta am semnat la Sportul Snagov, bazandu-ma si pe niste promisiuni ale patronilor echipei, care in mare parte au ramas neonorate. Am reusit sa aduc jucatorii pe care mi i-am dorit, a fost o campanie de transferuri reusita, plus nucleul jucatorilor vechi de la Snagov, care au inteles mesajul meu foarte repede. Chiar daca ne-am confruntat cu foarte multe probleme si foarte mari lipsuri, am reusit sa trecem peste ele si sa facem acest parcurs remarcabil. Surpriza pentru multi, dar nu si pentru noi, pentru ca stim cat am muncit si pentru ce ne-am batut saptamana dupa saptamana.



Care au fost punctele tari ale echipei?

Am reusit sa facem un grup foarte puternic, asta a fost principala noastra arma in aceasta jumatate de sezon. Punctul forte a fost grupul, forta grupului, pentru ca am reusit intr-un timp relativ scurt sa cream acest spirit in vestiar. Aceasta unitate ne-a ajutat sa gestionam si momentele grele din timpul jocurilor, pentru ca au fost destul de multe meciuri in care am fost condusi si am avut forta sa revenim, dar si sa trecem peste problemele din afara terenului, care, din punctul meu de vedere, sunt incompatibile cu performanta. Prin aceste discutii, prin faptul ca ne-am raliat cu totii la aceasta idee de a fi cei mai buni, cel putin la sfarsitul anului calendaristic 2018, am reusit sa gestionam momentele respective si sa terminam pe primul loc, zic eu meritat.

S-a vorbit despre probleme financiare la club. Despre ce a fost vorba?

Au fost probleme legate, in primul rand, de conditii. Noi am avut conditii de antrenament, care erau cel mult de nivelul Ligii 3, am avut probleme de organizare, din punct de vedere organizatoric am suferit foarte mult, fiind tot cam de nivelul Ligii 3. Cum este organizat clubul, cati oameni avem... De exemplu, noi nu am avut doctor la echipa, nu am avut vitaminizare... Sunt multe detalii, nu e cazul sa intru acum.





Cum ati improvizat in lipsa unui medic? Sunteti si medic de profesie sau ati facut niste cursuri?

Am incercat sa facem programul de antrenament, cel putin in perioada competitionala, impreuna cu ceilalti colegi din staff, in asa fel incat sa ramanem la un tonus bun de competitie, dar sa nu riscam niciun fel de accidentare. Spre satisfactia noastra am reusit acest lucru. Au mai fost accidentari, dar venite in urma contactelor, pentru ca pana la urma fotbalul este un sport de contact. Exceptia a fost Alexandru Gat, care a avut o leziune musculara, produsa pe fondul neatentiei lui si a lipsei medicului. El a avut o leziune musculara, a spus ca poate sa joace la Braila si accidentarea s-a agravat, asa ca a trebuit sa stea o perioada mai lunga de timp. Pentru o echipa profesionista, care aspira la cel mai inalt nivel din Romania, e loc de mult mai bine si aceste lipsuri nu au ce cauta in viata unei echipe cu pretentii.

Ati primit asigurari ca se rezolva aceste probleme pentru restul sezonului?

Da, dorinta patronilor a fost sa gaseasca un oras care sa ne sprijine, sa mute echipa. Au fost fel si fel de discutii, s-a vorbit de Mangalia, discutiile cu oficialitatile de acolo erau intr-un stadiu mai avansat, dar nu pot sa va spun nimic concret. Noi am cerut normalitate pentru partea a doua a sezonului, am cerut liniste financiara... Daca nu avem aceste doua lucruri, nici nu ne putem gandi la pasii pe care ii avem de facut in perioada imediat urmatoare - organizarea perioadei de pregatire, cantonamentul, transferurile. La momentul acesta, lucrurile sunt intr-o incertitudine care categoric nu face bine.



Care ar fi principala contracandidata la promovare?



Daca ne uitam la rezultate, vedem ca am jucat de doua ori contra Petrolului si am reusit sa castigam un singur punct, atunci Petrolul ar fi. Este o echipa care are forta si din punct de vedere sportiv, si mediatic, si din punct de vedere al sprijinului de care are parte, al conditiilor, stadionului, suporterilor... La fel si Universitatea Cluj, o echipa care are in componenta foarte multi jucatori experimentati, are traditie, are suporteri, beneficiaza de un buget semnificativ pentru acest nivel. Mai este Chindia, care ne-a administrat o infrangere severa, am incercat sa jucam deschis cu ei, dar au fost foarte eficienti si au reusit sa ne administreze cea mai severa infrangere din aceasta jumatate de sezon (n.r. - 4-1). Sa nu uitam de FC Arges sau Academica Clinceni. Sunt echipe importante, sunt echipe indreptatite sa spere la promovare, pentru ca au toate atuurile. Poate Chindia sta mai prost la capitolul stadion, dar au avut 4-5.000 de spectatori in tribuna la meciul direct, a fost o atmosfera foarte frumoasa.

Este cea mai puternica editie de Liga 2 din ultimii ani?

Da, sunt echipe care au investit serios atat in lotul de jucatori, cat si in propriul club, in organizare, plus in infrastructura si in conditii. Sunt jucatori importanti, care joaca in acest moment la echipe de Liga 2 si care ar putea sa joace fara probleme si in primul esalon. Faptul ca exista acest echilibru foarte pronuntat, si in partea superioara a clasamentului, si in partea inferioara, denota nivelul competitiei. Echipa care are parte de constanta poate sa aiba castig de cauza la finalul acestui sezon, unul care poate oferi sanse multe si echipei care va ajunge la baraj, impotriva echipei care va veni din prima liga. Comparativ cu celelalte sezoane, cand echipa din Liga 1 a castigat barajul.



Poate Snagovul sa sustina o echipa de Liga 1?

Nu cred. La Snagov nu am avut parte de niciun fel de sprijin, doar am fost lasati sa folosim baza sportiva. Nu stiu in ce conditii, nu stiu ce intelegere au avut patronii cu autoritatile locale, dar acesta a fost singurul sprijin de aici. In rest, nu am beneficiat de niciun sprijin din partea autoritatilor locale din Snagov. Nu sunt eu in masura sa va dau detalii care au fost cauzele pentru care nu au putut sau nu au vrut sa ne sprijine.

Aveti cativa jucatori tineri interesanti...



Da, ii avem in lot pe Alexandru Gat, Stefan Vladoiu, Claudiu Bortoneanu... Din pacate, am suferit putin la acest aspect, pentru ca ne-am bazat pe 3-4 jucatori tineri, care fac fata cu brio la nivelul acesta. Am pierdut pe parcursul campionatului doi jucatori tineri, pe care ne-am bazat, Bogdan Oancea si Stelu Costache, care au luat niste decizii de neinteles si pentru mine, si pentru colegii lor, si pentru club. Au ales efectiv sa abandoneze fotbalul, cel putin pana in iarna. Au avut motivele lor personale si noi am ramas in 3 jucatori sub varsta minima. De aceea l-am cooptat din mers si pe Vlad Barbulescu, l-am promovat de la juniori si pe Yasin Mohammed, l-am adus si pe Mihai Ciobanu, care terminase junioratul tot la Sportul Snagov. Sunt jucatori cu calitati bune, care pot face pasul catre primul esalon.

Ce s-a intamplat cu Cristi Danalache?

El nu a fost rezerva, dupa meciul cu Energeticianul am avut o discutie cu el. A avut niste probleme personale in acea perioada si am cazut de acord ca cea mai buna modalitate de rezolvare, in asa fel incat interesul echipei sa ramana pe prim plan este sa rezilieze contractul. Danalache a fost un jucator important pentru noi, ne-a ajutat, ii multumesc ca a venit la noi si si-a pus experienta in interesul echipei. Dar a fost vorba de niste probleme personale, avea familia in China si a reziliat contractul.





Puteti sa faceti fata acum unui meci cu CFR Cluj, cu FCSB?

Cred ca am demonstrat in meciul de Cupa de la Craiova ca nivelul jocului nostru este destul de bun si ca am putea face fata in prima liga, la un nivel decent, chiar la acest moment. Am primit niste reactii pozitive dupa acel meci, contra uneia dintre cele mai bune echipe din Liga 1, care se poate implica in lupta la titlu. Am facut o figura frumoasa, niciun meci nu seamana cu celalalt, dar, din punctul meu de vedere, nivelul actual al Sportului Snagov este unul de prima liga. Din punct de vedere sportiv, pentru ca din alte puncte de vedere clubul sufera foarte mult si acolo nu putem emite pretentii sa fim in prima liga.



Care e filosofia fotbalului practicat de echipele lui Laszlo Balint?

Imi place sa castig. Eu asa am fost si ca fotbalist. Nu am fost un fotbalist care sa iasa foarte mult in evidenta, dar nu diger foarte bine infrangerile. Cu toate ca infrangerile sunt cel mai bun motiv pentru o analiza mai ampla si pentru remedierea anumitor probleme sau greseli in randamanetul echipei sau al unor jucatori. Imi place sa ne axam pe echilibru, din toate punctele de vedere, atat pe plan sportiv, cat si in vestiar. E foarte important grupul, sporturile de echipa au nevoie de acest spirit, pentru ca jucatorii sa aiba o atitudine potrivita pentru obtinerea unor performante. Indiferent impotriva cui jucam, eu tot timpul abordez meciurile la victorie. Nu stiu daca este o maniera eficienta, pentru ca de multe ori este o arma cu doua taisuri, dar asta este mentalitatea mea. In vara, am semnat cu Sportul Snagov, nu neaparat in ideea de a promova, dar de a fi surpriza placuta a campionatului si de a ne bate cu echipe mult mai puternice.

Ce urmeaza pentru Sportul Snagov?

Aceasta iarna este una foarte importanta pentru viitorul clubului nostru. Eu am luat si campioantul cu Unirea Urziceni, stiu cum se construiesc suprizele si chiar cred ca putem fi nou "Gasca Nebuna" din fotbalul romanesc. Trebuie sa fim mai puternici si in teren, si in afara lui, pentru ca sunt detalii care fac diferenta. Pregatirea din aceasta iarna va fi foarte importanta pentru toate echipele care se bat la promovare. Noi ne-am pregatit bine in vara, am avut aproape toti jucatorii din prima zi de antrenament, acele 6 saptamani au constituit piatra de baza a evolutiei ulterioare a echipei, a parcursului bun. Am facut un cantonament extrem de reusit la Tarlungeni, la munte, am mai avut doua meciuri amicale, dupa ce ne-am intors la Snagov. Acum nu se stie unde vom merge in cantonament, iar aceasta incertitudine afecteaza toata organizarea perioadei de pregatire din iarna. Dorinta mea e sa facem un cantonament intr-un loc unde sa avem terenuri de iarba si sa jucam mai multe meciuri de pregatire bune. Daca ne intarim si lucram foarte bine, e important sa incepem sezonul de primavara bine, pentru ca fiecare meci va fi foarte dificil.