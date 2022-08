Mohammad Murad anunță că e foarte aproape de Dinamo: "Lucrurile sunt rezolvate în proporție de peste 80%"

Mohammad Murad (55 de ani) anunță că păstrează în calcul doar varianta Dinamo și subliniază că la Petrolul nu dorește să investească atât timp cât Andrei Volosevici va fi primarul Ploieștiului.

Mohammad Murad anunță că e foarte aproape de Dinamo

În ceea ce o privește pe Dinamo, Murad anunță că a avut discuții cu oamenii din conducerea clubului, iar lucrurile privind preluarea lui Dinamo sunt rezolvate "în proporție de peste 80%", lângă el urmând să vină și alți investitori.

Totuși, omul de afaceri precizează că o problemă în realizare acestei tranzacții ar fi "cel care deține acțiunile".

"Am avut o întâlnire foarte constructivă (n.r - cu reprezentanții lui Dinamo) și suntem pe linia dreaptă. Am grăbit cât se poate de mult lucrurile. Un obstacol este cel care deține acțiunile. Trebuie să înțeleagă că dacă nu are soluții, trebuie să cedeze aceste acțiuni într-un mod, zic eu, corect. E păcat să blocheze planurile noastre pentru niște aberații. Tare aș vrea să rezolvăm cât se poate de mult procedura și să fie lucrurile bătute în cuie în cel mai scurt timp.

Părerea mea este că lucrurile sunt rezolvate într-un procent de peste 80%. Suntem interesați de Dinamo eu și un grup de persoane. Nu sunt singur în acest demers. Aș vrea ca toată lumea care poate să sprijine proiectul de reconstrucție al lui Dinamo, s-o facă. Așteptăm azi, mâine, un răspuns concret și sper să fie în sensul bun. N-au picat în nicio secundă negocierile cu Dinamo, totuși, problema nu este pe termen scurt, ci pe termen lung.

O zic de la început: cât timp este actualul primar în funcție, eu nu voi investi niciun leu în Ploiești! O cunoștință a fost la Ploiești și a purtat el un dialog, atât. Am fost invitat la o discuție acolo, dar, repet, am avut o experiență neplăcută cu actualul primar din Ploiești! Era atractivă echipa Petrolul Ploiești, dar nu cu actuala conjunctură, implicit actuala conducere din Ploiești", a spus Mohammad Murad, pentru Playsport.

Mohammad Murad, sosit în România din anul 1982, are afaceri în domeniul hotelier și deține și un lanț de fast-food-uri. Averea sa este estimată la 150 de milioane de euro.

Dinamo se află la primul sezon din istorie în Liga 2, iar formația antrenată de Ovidiu Burcă a început slab sezonul, cu doar trei puncte acumulate în primele trei etape.

Gigi Becali îl recomandă pe Mohammad Murad la Dinamo

Gigi Becali a declarat recent că îl cunoaște pe Mohammad Murad de 30 de ani și îi sfătuiește pe fanii lui Dinamo să accepte posibila venire a omului de afaceri cu origini libaneze.

"Hai să spun ce cred eu. Mohammad Murad vorbește românește, e prieten cu noi, îl cunoaștem. Petrolul e o echipă cu tradiție, nu poți să o dai la un străin, deși el e un străin pe care l-aș considera român.

Mohammad Murad face excepție. Părerea mea e că el chiar trebuie să facă. El chiar e român. Are copii români, stă în România, face o excepție. Îl cunosc de mulți ani, de 30 de ani, am vechi prieteni cu el, e român. Inima lui e românească. Nu mai are treabă cu Libanul el.

(n.r - la Dinamo sau Petrolul?) Părerea mea e că oricare ar vrea el și să accepte. Are și bani și e și om de onoare. Unii sunt mincinoși, el nu e. E om respectuos, om de calitate. Oricine vrea, sfatul meu e să-l primească. Le dau un sfat", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.