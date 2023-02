Atacantul a prins un contract la nou-promovata Petrolul Ploiești, unde a rezistat doar șase luni. Acum, Ivanovski a fost prezentat la noua sa echipă, în eșalonul secund.

După Gabi Tamaș, Concordia Chiajna a reușit să transfere un alt jucător experimentat. Mirko Ivanovski va evolua sub comanda lui Eugen Trică la gruparea ilfoveană.

Mirko Ivanovski, noul jucător al Concordiei Chiajna

”MIRKO IVANOVSKI este noul jucator al “VULTURILOR VERZI”!

Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna a parafat astăzi un contract valabil pana in vara cu internationalul macedonean Mirko Ivanovski. Experimentatul atacant in varsta de 33 ani a venit la clubul nostru de la echipa Petrolul Ploiesti si a mai evoluat la Astra Giurgiu, CFR Cluj, Videoton, Hajduk Split si Dinamo Bucuresti.

Acesta are in palmares 3 selectii in nationala Macedoniei U’17, 3 selectii la U’19, 7 selectii la U’21. In nationala Macedoniei, Mirko Ivanovski a adunat 27 de selectii. Bun venit in echipa ”vulturilor verzi”, MIRKO IVANOVSKI!”, au scris cei de la Chiajna.

În România, Ivanovski a mai evoluat pentru Astra Giurgiu și CFR Cluj. În CV-ul său mai are echipe precum Slavia Praga, MOL Fehervar, Slaven Belupo sau Hajduk Split.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe atacantul macedonean la 200.000 de euro.