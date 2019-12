"Mi-a spus ca va veni la noi!" A refuzat Mircea Lucescu oferta celor de la Sion pentru a se intoarce in fotbalul romanesc? Detalii de ULTIMA ORA despre situatia antrenorului roman

Daniel Pancu a vorbit despre o posibila intoarcere a lui Mircea Lucescu la Rapid.

Mircea Lucescu a fost foarte aproape sa preia formatia elvetiana FC Sion, insa nu s-a inteles cu acestia, iar negocierile au picat, cel putin in aceasta iarna. Patronul celor de la Sion spera ca Mircea Lucescu sa se alaturi in vara echipei care se afla pe locul 7 in acest moment in campionatul din Elvetia.

Antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu sa revina la Rapid, dupa ce acesta a refuzat oferta elvetienilor. Acesta a spus ca nu e sigur daca Mircea Lucescu va reveni la Rapid, insa daca va alege sa se intoarca, va veni in functia de consilier.



"Nu e sigur cu Mircea Lucescu! Ultimele vesti sunt ca si-ar dori sa antreneze in continuare. In ultimele doua-trei luni, am vorbit constant cu nea Mircea. Am multe lucruri de invatat. Orice sfat e aur pentru oricine, am un respect imens. Este singurul de la care as accepta sfaturi, fiindu-mi aproape. Dar nu renunt la functia de antrenor, nu ma dau la o parte. In urma cu trei saptamani, mi-a spus ca va veni in postura de consilier", a spus Daniel Pancu la Realitatea Sportiva.