Oferta neasteptata din Europa pentru Mircea Lucescu! Vor sa inceapa returul cu el pe banca

Mircea Lucescu primeste oferte pe banda rulanta.

Antrenorul roman in varsta de 74 de ani este un tehnician curtat in Europa si nu numai. Dupa ce brazilienii de la Santos s-au aratat interesati de Lucescu, acum un club din Europa l-a pus pe roman pe primul loc in lista pentru Mos Craciun.

Elvetienii de la FC Sion, locul 7 in campionat, vor sa-l aduca pe roman. Publicatia Blick informeaza ca oamenii din conducerea lui Sion vor sa-l aduca pe Lucescu, acestia fiind cuceriti de performantele pe care romanul le-a reusit cu Sahtior. "12 ani la Sahtior reprezinta un sigiliu de calitate", noteaza jurnalistii elvetieni.

Lucescu este dorit si in Romania. Rapid insista pentru aducerea lui "Il Luce", nu atat ca antrenor, cat mai mult pentru un post de conducere din care ar urma sa coordoneze intreaga activitate a clubului.