Hermannstadt, semieșec în Liga 2. Ce a declarat Măldărășanu și cum arată clasamentul din play-off 

Unirea Slobozia a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 0-0, joi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.

Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadat, a rămas cu un gust amar după confruntarea de joi.

"E cel mai prost meci al nostru din tot sezonul. S-a simțit oboseala, am rămas în cantonament după meciul cu CSA. Am încercat să schimbăm câțiva jucători, să avem prospețime, dar nu am reușit", a declarat antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt e neînvinsă în play-off, cu trei victorii şi trei egaluri. Unirea are trei egaluri şi trei eşecuri în play-off.

Rezultate PLAY-OFF - Etapa a 6-a

Joi

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC Hermannstadt 0-0

Sâmbătă

CSA Steaua Bucureşti - CS Concordia Chiajna (Stadion Steaua - Bucureşti, 16:00)

Marţi

AS FC Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 Ploieşti (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 19:00)

Clasament

1. Petrolul Ploieşti 57 puncte

2. FC Hermannstadt 53

3. ''U'' Cluj 51

4. CSA Steaua 42

5. Concordia Chiajna 40

6. Unirea Slobozia 36

Primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi dispută locurile de promovare într-un play-off. Partidele se joacă tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii I. CSA Steaua nu are drept de promovare.

PLAY-OUT - Etapa a 5-a

Vineri

Grupa A

ACSM Politehnica Iaşi - AFC Dunărea 2005 Călăraşi (Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iaşi, 11:00)

FC Metaloglobus Bucureşti - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (Stadion Metaloglobus - Bucureşti, 11:00)

AFC 1919 Dacia Unirea Brăila - Politehnica Timişoara (Stadion Municipal - Brăila, 11:00)

CSC 1599 Şelimbăr stă în această etapă.

Clasament

1. AFK Csikszereda 39 puncte

2 Metaloglobus Bucureşti 35

3. CSC 1599 Şelimbăr 33

4. ACSM Politehnica Iaşi 30

5. Politehnica Timişoara 24

6. Dunărea Călăraşi 7

7. Dacia Unirea Brăila 5

Grupa B

Sâmbătă

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - FC Braşov (Stadion Municipal - Târgu Jiu, 11:00)

FC Unirea Dej - AFC Astra Giurgiu (Stadion Municipal - Dej, 11:00)

AFC Unirea Constanţa - SC FC Ripensia Timişoara (CNAF Buftea iarbă, 11:00)

FC Buzău stă în această etapă.

Clasament

1. FC Buzău 41 puncte

2. FC Unirea Dej 34

3. Viitorul Pandurii 31

4. FC Ripensia Timişoara 28

5. FC Braşov 20

6. Unirea Constanţa 15

7. AFC Astra -1

Astra Giurgiu a fost penalizată cu 20 de puncte din cauza datoriilor neachitate.

În cadrul play-out-ului, în fiecare grupă se va disputa un singur joc între participante, rezultând astfel şase meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 şi 7, iar cele două formaţii de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga a II-a. Agerpres