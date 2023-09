Fostul internațional s-a antrenat cu CSC Dumbrăvița în debutul acestui sezon din Liga 2, alături de care a efectuat pregătirea înainte de a-și găsi un nou angajament. Acum, Torje a semnat cu divizionara secundă Concordia Chiajna, alături de care se va bate pentru promovarea în Superligă.

După ce s-a despărțit de Genclerbirligi, Torje a spus că s-a gândit să-și încheie cariera de fotbalist și să se apuce de școala de antrenori.

Acum, mijlocașul de 1,67m va profita de șansa oferită de Erik Lincar și va pune umărul pentru revenirea Chiajnei în prima ligă.

Gabriel Torje: ”Am vrut să renunț la fotbal”

"Da, am vrut să renunț la fotbal. După ce am terminat în Turcia și am avut mai multe discuții, am avut un moment în care m-am gândit că, dacă nu voi găsi ceva care să-mi convină și doar să mă duc să stau să pierd timpul undeva, aș fi preferat să fac Școala de Antrenori. Această oportunitate oferită de Chiajna trebuie să o onorez cu seriozitate, cu concentrare maximă și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

(n.r. - Te vezi antrenor?) Important e să mă vadă alții când voi fi acolo, nu să mă văd eu. Dacă voi termina Școala de Antrenori, important e să găsesc persoane care să aibă încredere în mine și să am rezultate”, a spus Torje, la conferința de presă.

VIDEO - Gabriel Torje, prezentat oficial la Concordia Chiajna

Genclerbirligi a fost a șasea echipă din Turcia la care a jucat Torje, după Konyaspor, Osmanlispor, Karabukspor, Sivasspor și Bandirmaspor.

Poli Timișoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Terek Grozny, AE Larisa și Farul sunt alte echipe la care a jucat Torje

9 meciuri, două goluri și un assist a reușit Torje la Genclerbirligi

17 aprilie este data ultimul meci jucat de Torje în Turcia. La ultimele cinci jocuri nu a făcut parte din lot