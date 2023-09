Liber de contract din iulie, după despărțirea de formația turcă Genclerbirligi, Torje recunoaște că s-a gândit la retragere în această vară, însă oferta celor de la Chiajna l-a făcut să se răzgândească. Un rol important în revenirea internaționalului român în țară l-a avut Gabi Tamaș, fostul său coleg de la Dinamo.

Gabi Torje: "Gabi Tamaș m-a convins să vin la Concordia Chiajna"

În lotul Concordiei Chiajna se află mai mulți jucători cu exeriență bogată în fotbalul românesc, precum Denis Ispas, Gabi Tamaș, Paul Pîrvulescu, Florin Achim, Romario Pires, Silviu Pană, Cătălin Hlistei, Romario Moise, Adi Popa, Adrian Bălan sau Raul Rusescu.

"Nu e prima discuție avută cu domnul Cristi Tănase. Am mai avut o discuție înainte să plec în Turcia și i-am promis că, dacă mă voi întoarce în România și vor avea nevoie de mine, voi încerca să-i ajut cât pot.

Discuții au fost și cu alte echipe, au fost și câteva oferte, dar mi-am dorit să rămân acasă pentru că am mult timp de când am fost plecat, aproape 10 ani de străinătate. Am avut două oferte din Turcia, dar nu mi-au convenit. Am mai avut una din Grecia și una din Macedonia, dar am decis să rămân acasă. Am stat până acum trei zile la Timișoara. M-am înțeles cu cei de la Chiajna și sper să facem lucruri bune împreună. De câțiva ani este obiectivul promovarea echipei în Liga 1.

A contat și prezența lui Gabi Tamaș aici. El a fost prima persoană pe care am sunat-o. După care, am discutat cu cei din conducere. Am vorbit luni cu Gabi și m-a convins să vin aici. Mai am alți foști colegi aici de la națională. Este un colectiv bun, o echipă valoroasă, care din punct de vedere al lotului se poate bate la promovare.

Nivelul din Liga 2? Este inferior Ligii 1, cu siguranță, de aia este și liga a doua. Trebuie să fim concentrați pe ce avem noi de făcut. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci în parte, iar în play-off să ne gândim la promovarea directă.

Acasă m-am simțit mereu bine, indiferent de ce satisfacție îți oferă banii și stadioanele, atmosfera pe care joci în străinătate. Ce simți acasă când ești acasă cu apropiații e un sentiment deosebit", a spus Gabi Torje, la conferința de presă.

Gabi Torje: "Nu m-a căutat nimeni de la Dinamo. Mă bucur că și-au revenit"

Torje a dezvăluit că plănuiește să devină antrenor după încheierea carierei de fotbalist, însă pentru moment se simte "în floarea vârstei", chiar dacă în noiembrie va împlini 34 de ani.

"Da, am vrut să renunț la fotbal. După ce am terminat în Turcia și am avut mai multe discuții, am avut un moment în care m-am gândit că, dacă nu voi găsi ceva care să-mi convină și doar să mă duc să stau să pierd timpul undeva, aș fi preferat să fac școala de antrenori. Această oportunitate oferită de Chiajna trebuie să o onorez cu seriozitate, cu concentrare maximă și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

Important e să mă vadă alții când voi fi acolo, nu să mă văd eu. Dacă voi termina Școala de Antrenori, important e să găsesc persoane care să aibă încredere în mine și să am rezultate.

Sunt multe echipe care nu au dreptul de a promova. Deocamdată, sunt în fruntea clasamentului echipe care nu au dreptul, dar până la finalul sezonului regulat e clar că se va face diferența între cele care pot face față la promovare și celelalte. Sunt destul de multe echipe care își doresc promovarea în acest an.

Voi face teste. Antrenorii îmi vor spune când sunt pregătit să joc. Asta cred că e la noi în România, că la 33 de ani ești bătrân. În alte campionate, la 33 de ani ești în floarea vârstei. Nu cred că joacă cifrele din buletin și nici anii de muncă din spate sau uzura. Dacă promovăm și voi continua, sper ca împreună să jucăm și în Liga 1.

Nu m-a căutat nimeni de la Dinamo. Mă bucur pentru ei că au promovat, că sunt într-un moment bun. Anul trecut a fost unul excelent și mă bucur că și-au revenit financiar. E o realizare mare pentru tot ce au susținut suporterii. Sper să aibă un sezon cât mai bun și să fie acolo unde le este locul. De câte ori voi avea timp, mă voi duce să văd meciurile, în general, pentru că îmi place fotbalul", a mai spus Torje.