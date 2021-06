Gabi Balint, dupa ce CSA Steaua a castigat palmaresul in instanta: "Judecatorul a facut dreptate! Steaua este echipa Armatei"

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca palmaresul din perioada 1947-1998 apartine CSA Steaua.

Component al echipei care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986, Gabi Balint a comentat decizia luata de magistrati.

"Pe undeva mi se pare logic. Pana in '98 cand echipa si-a schimbat statutul si a trecut la domnul Paunescu… mi se pare logic ca tot ce a castigat, pana atunci, sa ramana in cadrul Armatei. Acolo s-au castigat, acolo au ramas. A facut dreptate judecatorul, mi se pare corecta decizia. A impartit, le-a dat fiecaruia ce a luat.

Din '98 si pana in 2003 ramane cumva in aer, pentru ca societatea lui Gigi Becali a fost infiintata in 2003. Eu ma asteptam, pentru ca am stiut cum s-a predat clubul. Am vazut ce a demonstrat Justitia in acesti ani. Nu s-a dat nici numele, nici sigla, deci logic este sa ramana si palmaresul la club pana in momentul in care a fost schimbat statutul si a trecut echipa la Paunescu”, a declarat, pentru Pro Sport, Gabi Balint.

Fostul mare international a mai spus ca se asteapta ca, dupa aceasta decizie, UEFA sa nu mai atribuie Cupa Campionilor Europeni clubului patronat de Gigi Becali.

"E normal, UEFA nu mai poate sa atribuie palmaresul pana in '98 lui FCSB. Deci, din 2003, ce a castigat FCSB va trebui sa-i atribuie, fara probleme. Dar nu mai poate s-o considere castigatoarea Cupei Campionilor, pentru ca nu ea a fost cea care a castigat. UEFA face ce o informeaza Liga si FRF. Oricum, are si FCSB palmaresul ei", a afirmat Gabi Balint.