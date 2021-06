Gabi Balint, un nou mesaj ironic catre FRF! "Mai bine decat la tribuna 2!" Imaginea a devenit virala

Balint s-a aratat si el deranjat de lipsa de implicare a FRF-ului in scandalul biletelor.

Dupa ce Gica Hagi si Gica Popescu au fost nevoiti sa priveasca partida dintre Austria si Macedonia din cadrul Euro 2020 de la tribuna, nefiind invitati de catre oficialii FRF sa primeasca locuri la oficiala, mai multi oameni din fotbal s-au aratat siderati de situatia creata.

Printre ei si Gabi Balint, care a postat o imagine pe internet in care aparea in tricoul nationalei alaturi de Hagi, cu mesajul: "Ce ma, vrei statui?! Stai bland ca nu prindem nici loc la tribuna 1".

Aflat in concediu in Grecia, Balint nu s-a oprit din ironii si a pus o noua poza, de data asta cu el in mare, iar la descriere a spus ca "e mai bine decat la tribuna a 2", urmat de un emoticon.