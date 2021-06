Florin Talpan, dupa ce judecatorii au stabilit cui apartine palmaresul Stelei: "Aceasta victorie i-o dedic mamei mele"

Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au stabilit, luni, ca palmaresul obtinut in perioada 1947 - 1998 apartine CSA Steaua.

Dupa acesta decizie a judecatorilor, Florin Talpan, juristul gruparii militare, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

"VICTORIE !

Aceasta victorie i-o dedic mamei mele ! Mama a plecat la ceruri, suparata pentru tot ce mi se intampla,suparata pe toti cei care m-au sanctionat, mi-au luat bani din salariu, bani munciti zi si noapte pentru pregatirea dosarelor, care m-au sicanat !

Persoane responsabile, din Club si din Minister, care ar fi trebuit sa ma sustina, sa ma ajute, sa fie alaturi de mine in demersurile mele pentru respectarea drepturilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, m-au sanctionat pe nedrept ! Desi imi faceam datoria cu responsabilitate si constinciozitate mi-au luat din salariu, din munca mea. Oare cine munceste fara plata?

Azi, munca mea a dat rezultate. Este sacrificiul meu pe care doar cei putini, ramasi alaturi mine il cunosc.

Astazi, instanta a hotarat prin rejudecarea cauzei ca palmaresul 1947-1998 apartine Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Cele mai frumoase victorii, cele mai stralucite apartin Clubului Sportiv, ne apartin noua! O singura mica modificare fata de decizia din 2019, si anume perioada 1998-2003, instanta a hotarat ca nu ne apartine. In fapt, este vorba de doar un singur titlu !

Fcsb nu a fost capabil sa demonstreze nici macar propriul palmares! Nici macar cel din 2003-2017. Citez din solutie: “ Mentine restul dispozitiilor sentintei referitoare la solutia in privinta constatarii ca palmaresul echipei de fotbal Club Sportiv al Armatei „Steaua Bucuresti “ din 1947 si pana in 1998 apartine reclamantului CSA si referitoare la solutia in privinta cererii conexe.” Nu scrie nicaieri in hotararea Curtii de Apel ca se constata ca palmaresul 2003-2017 apartine FCSB

Citez din Solutia data de Tribunalul Bucuresti, in data de 04.07.2019 Solutie pe fond:

'Admite cererea principala. Constata ca palmaresul echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei “ Steaua Bucuresti'' din anul 1947 si pana in anul 2003 apartine reclamantului Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Obliga paratul Fotbal Club FCSB SA la plata catre reclamantul Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Respinge cererea conexa, ca neintemeiata. Hotarare 1628/2019 04.07.2019'.

Deci cererea conexa este respinsa ! Concluzionand, victoriile (titluri, cupe, supercupe, Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei) raman la noi!

Nu are relevanta ce afirma Asociatia Salvati Steaua,Asociatia Steaua 1947 LTD, avocatul Cavescu, etc. Cum ca palmaresul din 2003-2017 ar fi la FCSB, ca FCSB este continuatoarea …Apropo, a cui ????

Solutia este una. Solutia este clara. Stiti sa cititi si sa intelegeti. Restul sunt doar vorbe goale. Sunt doar eforturi si sperante desarte de pastrare a aparentei de drept sau de fapt. Fara succes.

Apropo…Ati pierdut. Gata! Victoria este a noastra. Trecutul si istoria ne apartin.

Am fost insultat, jignit, am fost obligat sa tac… Am fost sanctionat si cu toate acestea, am castigat ! Aceasta victorie este indreptatita cu atat mai mult cu cat am fost singur in instanta iar impotriva mea au fost patru avocati ! Patru care nu au facut cat unul , platiti cu foarte multi bani ! Totusi am castigat ! Am castigat sacrificandu-i pe cei dragi, sacrificand vacantele mele platite deoarece aveam termene, sacrificand zile si nopti.

Fara munca munca mea si actiunile mele incepute in anul 2003, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti nu ar mai fi existat in ziua de astazi. Sau daca ar fi existat, era un club Sportiv anonim.

Consider ca cel mai urat lucru din lume este ca un angajator sa sanctioneze un angajat care munceste si obtine rezultate exceptionale, remarcabile, care este daruit, perseverent !

Consider ca sanctiunea aplicata mie prin diminuarea salariului pe langa faptul ca este nelegala este si IMORALA! Consider ca merit salariul meu intregit inapoi ! Imi vreau banii mei munciti inapoi , retinuti incepand cu luna ianuarie 2021. Nu pentru victoria de azi, nu pentru victoria de ieri . Ci pentru ceea ce sunt, ceea ce am fost si ce reprezint pentru istoria Clubului Steaua. Munca, perseverenta, onestitate, corectitudine si reusita ! Am demonstrat din nou ca Fcsb nu este Steaua Bucuresti. Astept acum sa vad cum FRF si LPF pun in aplicare deciziile pronuntate de instantele romane si cum presa va inceta sa mai sugereze ca echipa lui Becali este Steaua.

Unele Asociatii care se dau steliste, incearca sa obtina gratuit marca steaua vanzand fara acordul Clubului tricouri, si diverse obiecte cu insemnele Clubului. Daca ma opun, asa cum este si normal, sunt jignit si hartuit. In curand aceste asociatii vor fi obligate sa renunte la astfel de practici.

Nu in ultimul rand, consider ca este oportun ca echipa de fotbal sa aiba obiectiv clar de performanta clasarea pe locul 1 in liga a doua, pentru ca in baza meritului sportiv aceasta sa promoveze anul viitor in liga 1,fara a mai fi nevoie de vreo asociere. Este inadmisbil ca conducerea Clubului sa nu fixeze astfel de obiectiv de performanta si sa dea posibilitatea unora, care pe munca mea, in baza rezultatelor mele, sa isi umple buzunarele cu bani.

Unii fac poze pe stadion fara sa aiba vreun merit sau contributie, au legitimatie de VIP, timp in care eu nu am timp decat de dosare si instanta. Eu nu am pus piciorul pe stadion, desi eram primul care meritam acest lucru.

Cum spuneam ?

Eu rad la urma ! Sunteti fericiti ? V-am facut fericiti ? Sper ca DA! Fortza Steaua !

Steaua suntem NOI! Istoria este a NOASTRA! PALMARESUL ESTE CU NOI!

Palmaresul clubului Steaua Bucuresti include:

20 de titluri nationale

19 cupe ale Romaniei

3 Supercupe ale Romaniei

1 Cupa a Campionilor Europeni

1 Supercupa a Europei

FCSB NU ARE NIMIC!!!!!!!!!", a scris Florin Talpan.