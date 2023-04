După mesajul plin de greșeli gramaticale (NU de ortografie) adresat antrenorului dinamovist Ovidiu Burcă, colonelul de justiție Florin Talpan de la CSA Steaua a recidivat cu un nou mesaj pe pagina sa de Facebook.

”Domnului Daniel Grigore de la Gsp si site-ului Sport.ro

Intre două dosare, răspunzând mai multor mesaje in același timp, mai faci și greșeli de ortografie (n.r. - greșelile din mesajul lui Florin Talpan adresat lui Ovidiu Burcă sunt gramaticale, nu de ortografie) din cauza tastelor telefonului!

Asta nu inseamnă nimic in privința mea!

In privința domniilor voastre, penibilul a ajuns la cote destul de ridicate! Neavând alte motive sa mă denigrați cautați motive să faceți raiting (n.r. - cuvânt inexistent, corect este rating)!

Cam slabuț!”, a scris Talpan pe ”Pagina oficială de Facebook a Colonelului de Justiție Florin - Costel Talpan, Șef departament juridic”.

Greșelile gramaticale din mesajul lui Florin Talpan către Ovidiu Burcă

”Raspuns la declaratia antrenorului de la Dinamo:

Pentru ca o echipa sa promoveze trebuie avut in vedere in primul rand meritul sportiv.

Nu este moral și nici etic dacă vorbim de sport și de fair-play, ca o lege sa împiedice echipa de pe primul loc sa promoveze. Prin urmare, alegatia antrenorului de la Dinamo nu are relevanta si nu poate fi luata in considerare! Aici este vorba de frustrare din partea lui si de parere de rau dar nu este treaba noastra. Cineva trebuie sa castige meciul si au castigat cei mai buni! Adica Steaua Bucuresti!NU o lege o ajuta pe Steaua sa promoveze, ci meritul sportiv al echipei! Dar o lege, împiedica/interzice celei mai bune echipe (n.r. - virgulă între subiect și predicat), cu cel mai bun parcurs, fiind pe primul loc, sa promoveze, deși, vorbim de sport și in sport este încurajată competiția și fair-Play-ul astfel încât cel mai bun sa câștige. De aceea exista CCR si exista atatea decizii de neconstitutionalitate ale legii precum si modificari ale legilor! Pentru ca uneori legile sunt strambe chiar daca sunt facute de oameni drepti!Mentinerea actualului cadru legislativ prin care cei mai buni nu pot promova și se poate realiza promovarea unor mediocrii (n.r. - corect este mediocri, cu un singur i), au dus (n.r. - dezacord, corect este ”menținerea... a dus”) fotbalul românesc intr-o prăpastie in care nu mai facem nicio performanta in Europa”.