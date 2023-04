Florin Talpan nu a uitat de FCSB nici înainte de CSA Steaua - Dinamo: „Ar trebui desființată! Am încredere în CFR Cluj!”

CSA Steaua primește vizita lui Dinamo în runda a patra a play-off-ului din Liga 2, de la 19:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Florin Talpan, încrezător că Legea sportului se va modifica pentru CSA Steaua

La meci și-a făcut apariția și Florin Talpan, care a mărturisit că prezența sa va fi un imbold pentru elevii lui Daniel Oprița. Totodată, juristul Clubului Sportiv al Armatei a reiterat că este convins că „militarii” vor promova la finalul sezonului

„Sunt convins că prezența mea aici le va da un suflu în plus jucătorilor și vom câștiga. Sunt convins că vom câștiga. Am emoții, la orice meci am emoții, la orice proces. Avem stadionul plin și astfel le închidem gura multora care au spus că avem numai 200 de suporteri. Fanii se mobilizează și vin.

Bineînțeles că de la anul CSA va putea juca în Liga 1. Nu se modifică Legea sportului din scurt, e un mare brand, toată lumea trebuie să ajute această echipă să ajungă unde îi este locul. Legea Sportului se va modifica în timp util, e 100%, se va rezolva această problemă. Anul acesta vom avea drept de promovare, bineînțeles”, a declarat Florin Talpan înainte de meci.

Juristul CSA nu a uitat de rivalitatea cu FCSB. Acesta este de părere că CFR Cluj o va opri pe FCSB din drumul spre titlu.

„Ar trebui desființată. Și nu are cum să ia titlul, am încredere în CFR Cluj”, a mai spus Florin Talpan.