FK Csikszereda se transforma in "Athletic Bilbao de Romania"! Clubul din Harghita legitimeaza aproape numai jucatori de origine maghiara  

Echipa din Miercurea Ciuc este ajutata financiar de guvernul de la Budapesta si transfera preponderent fotbalisti maghiari sau romani de etnie maghiara.

Ripensia Timisoara a anuntat ca l-a cedat pe capitanul Claudiu Apro la FK Csikszereda. In varsta de 24 de ani, fundasul central s-a nascut la Gataia (jud. Timis) si a jucat 4 ani si jumatate la clubul banatean. Vorbitor de limba maghiara, deoarece unul dintre parintii sai are origini unguresti, Apro este doar ultimul dintr-o serie mai lunga de fotbalisti romani cu origini etnice maghiare, care au fost racolati in ultimii ani de FK Csikszereda. ”A fost o oferta de nerefuzat, si pentru noi, si pentru el. S-au facut presiuni. Se vedea si pe modul in care el se pregatea, ca e cu gandul in alta parte. Se pare ca Ripensia nu se mai bate doar cu primarii si Consilii Judetene, acum ne luptam si cu Budapesta”, a declarat Dumitru Mihu, finantatorul Ripensiei, pentru Liga2.ro.

In ultimii ani, clubul harghitean a primit un ajutor financiar considerabil din partea autoritatilor maghiare, reusind sa-si renoveze stadionul si baza de pregatire, sa isi construiasca o academie puternica si sa promoveze pentru prima data in Liga 2, in 2019. Strategia de transferuri a aratat ca, spre deosebire de Sepsi Sf. Gheorghe, aici se cauta cu preponderenta fotbalisti maghiari sau cu origini maghiare, apoi jucatori romani cu alta etnie si stranieri, iar jucatorii romani nu sunt adusi decat daca este imposibil sa se acopere un post. Aceasta strategie aduce aminte de cea a lui Athletic Bilbao, clubul din La Liga care legitimeaza doar jucatori cu origini basce sau straini nascuti si crescuti in Tara Bascilor.

In staff-ul tehnic si-au gasit loc antrenorul principal Valentin Suciu, nascut la Sfantu Gheorghe si vorbitor excelent de limba maghiara, ajutat de secundul Aron Keszler, de antrenorii cu portarii Carol Fekete si Tiberiu Lung, plus preparatorul fizic Lucian Nicolau, ultimii doi putand si ei conversa in limba maghiara.

LOTUL ECHIPEI FK CSIKSZEREDA IN ULTIMUL AN:

Jucatori maghiari - Adrian Majzik, Csongor Simo, Norbert Pinter, Bonifac Csonka, Barna Antal, Szilard Kalman, Daniel Bordas, Martin Takacs, Soma Casiadi, Pall Somogyi

Jucatori romani de etnie maghiara - Attila Csuros, Tamas Becze, Szilard Gyenge, Kristof Pal, Alpar Bartok, Claudiu Apro, David Bor, Gergely Botond, Janos Botorok, Norbert Janos, Rares Takacs, Szilard Veres, Carlo Erdei, Szilard Magyari, Levente Bara, Richard Aszalos, Laszlo Hodgyai, Csongor Berkeczi, Szabolcs Kovacs, Szilard Mitra, Szolt Zsombori, Norbert Barta, Robert Iakab

Jucatori romani de alta etnie decat cea maghiara - Marvin Schieb, Salvatore Marrone

Jucatori straini - Christos Intzidis (Grecia), Juan Bauza (Argentina), Eder Gonzalez (Spania), Romaric Logon (Anglia)

Jucatori romani - Raul Palmes (fost junior la Honved Budapesta si jucator la seniori la Honved, Honved II, Torokbalinti TC, Kazincbarcika)