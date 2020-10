Discurs HALUCINANT al lui Iencsi dupa UMILINTA de la Craiova: "O faza fixa a facut diferenta!" Antrenorul Rapidului, multumit de jucatorii sai dupa ce au incasat CINCI goluri

Rapid a fost umilita de FC U Craiova in etapa a 7 a din Liga 2, 5-0!

Giulestenii au suferit o infrangere usturatoare in deplasarea de la Severin, unde au jucat cu FC U Craiova, incasand nu mai putin de 5 goluri de la olteni.

Adrian Iencsi a vorbit la finalul partidei si s-a declarat, in mod surprinzator, multumit de prestatia jucatorilor sai, in ciuda scorului umilitor.

Totodata, Iencsi a profitat de ocazie pentru a se plange de arbitrajul de care a avut parte Rapid inca de la inceputul sezonului din Liga 2.

"Ii felicit pe cei de la Craiova, azi nu am facut diferenta decat din punct de vedere al rezultatului. Consider ca echipa mea a avut o atitudine pozitiva, o posesie mult superioara, au reusit sa marcheze din faza fixa.

Baietii mei au fost destul de bulversati. Am avut initiativa chiar si dupa primul gol, ma bucur pentru baietii mei ca mereu au incercat sa revina, au mentinut un ritm bun de joc.

E dureros, mai ales pentru Rapid, cand suntem invinsi la acest rezultat.

Nu vreau sa vorbesc despre arbitraj in general, dar scorul a fost influentat si prin evolutia arbitrului. Nu e normal, au fost cateva faze. Rezultatul nu este concludent, ma intorc la arbitrajul din trecut, la meciul cu Turris, cand am avut penalty clar la Draghiceanu, nu ni s-a dat. La Recea am avut hent in careu, nu ni s-a dat. Cu Chiajna, la fel, am avut penalty clar la Fica, nu ni s-a dat.

Se fac si in acest sezon greseli mari de arbitraj. Arbitrul mi-a zis la finalul meciului ca la modul in care jucam, meritam sa promovam. Eu i-am zis 'la felul in care arbitrati, nu cred ca avem sansa sa promovam!'.

Nu vreau sa fim avantajati, dar vreau sa se arbitreze corect.

Rezultatul este rusinos, dar imi da puterea sa merg mai departe, baietii au avut din nou atitudine si determinare, rezultatul nu e unul concludent", a spus Adrian Iencsi la finalul partidei.