Se face! Dinamo va avea un stadion nou! Când apare macheta oficială, când încep lucrările și când va fi gata arena

Inițial, ”roș-albii” au avut în plan construirea unei noi arene în locul Velodromului, adică în spatele stadionului, din cauza problemelor de natură birocratică. Acum, procedurile pentru construirea unui nou stadion chiar în locul actualei arene par să fi intrat în linie dreaptă.

Sport.ro a stat de vorbă cu Adrian Cefalan, directorul Companiei Naționale de Investiții, care a dat toate detaliile legate de construirea noului stadion Dinamo. Momentan, nu se știe câte locuri va avea viitoare arenă din ”Ștefan cel Mare” și nu se cunosc detalii suplimentare legate de proiect.

„La Dinamo lucrăm la documentație, ei au făcut o dezmembrare ca să ne predea nouă amplasamentul pentru actualul stadion, inițial ne predaseră Velodromul. Bănuiesc că săptămâna viitoare se vor intabula celor două parcele rezultate în urma dezmembrării și ne vor putea preda amplasamentul.



În paralel, așteptăm, au mai vrut să modifice puțin la nota conceptuală și tema de proiectare, legat de posibilitatea amplasării unui heliport în zona stadionului, care să deservească Spitalului de Urgență. După ce vom avea toate astea, vom lansa licitația pentru studiul de fezabilitate, care ne va da coordonatele stadionului, numărul de locuri, ținând cont de reglementări, de solicitările ISU, de evacuări... abia atunci vom afla câte locuri se vor putea face

Nu e vorba doar de stadion, e vorba că sunt anumite cerințe de evacuare, anumite cerințe de distanțe, vecinătăți, retrageri față de stradă, față de zonele din jur... tocmai de aceea spun că acel studiu de fezabilitate ne va da o imagine completă”, a spus Cefalan, în exclusivitate pentru www.sport.ro.

Adrian Cefalan a explicat toți pașii pe care CNI îi va face pe parcursul acestui an calendaristic. În ultimele luni din 2022 va începe procesul de demolare a actualei arene din Parcul Sportiv ”Dinamo”, iar la începutul anului 2023 vor începe lucrările pentru noul stadion. O machetă oficială cu noul stadion ar urma să apară abia spre sfârșitul verii, spune directorul Companiei Naționale de Investiții.

„Să spunem că, dacă în 2-3 săptămâni, reglementăm partea juridică, nota conceptuală, tema de proiectare, după aceea vom lansa licitarea de proiectare, studiul de fezabilitate, care va dura cam 45-60 de zile, se vor depune oferte și apoi procedura de declarare a câștigătorului. Să spunem că în trei luni și jumătate sau patru se închide partea asta și avem un câștigător, un proiectant care va face acest studiu. El cam în 60 de zile ar trebui să ne facă acest concept și să știm. Deci probabil undeva în vară, spre sfârșitul verii.

În jur de două luni durează partea de avizare și apoi emiterea hotărârii de Guvern, deci din acel moment putem licita proiectarea și execuția. Timp în care Dinamo va trebui să demoleze amplasamentul, pentru că CNI finanțează doar construiri. Partea de demolare trebuie făcută de benficiarul final.

Studiul de fezabilitate are două componente. Partea tehnică îți spune suprafața, numărul de locuri, și partea economică, valoarea! Nu știu dacă știți, e o criză foarte mare pe piața materialelor de construcții. Fierul s-a dublat, de la 3,5 sau patru lei a ajuns la șapte lei!



La momentul acesta să faci o estimare... e cam greu (n.r. - pentru buget)! Să spunem că anul acesta facem partea de birocrație, noi începem licitația, Dinamo se apucă de demolare. Și dacă semnezi contractul, cei care câștigă au undeva la 2-3 luni o perioadă în care realizează proiectul tehnic. Lucrările vor începe undeva la începutul anului viitor. Atunci va începe construirea. Demolarea, din punctul meu de vedere, probabil va începe undeva spre sfârșitul acestui an, după ce vom aproba construcția noului stadion”, a mai punctat Adrian Cefalan.

Dacă lucrările vor începe la începutul anului 2023, CNI estimează că, în doi ani, Dinamo va beneficia de noul stadion. Termenul poate fi prelungit în funcție de mai mulți factori.

„Având experiența celorlalte stadioane, undeva la 24 de luni, cam doi ani. Trebuie să ținem cont și de zonă. Steaua s-a construit într-un an și nouă luni, dar acolo a fost accesul mai ușor, loc foarte mare, pe când aici vor fi anumite constrângeri. La Steaua am putut lucra și în weekend, și seara, în condițiile în care nu aveai vecini. Acolo, între case, o să fie mai dificil. De asta și la Rapid a durat mai mult, fiecare stadion are particularitățile lui. Dar, repet, se va face!”, a declarat directorul CNI.

Până la construirea stadionului, Dinamo are probleme mai importante. Se luptă pentru evitarea retrogradării și pentru a scăpa de locurile de baraj.

Misiunea este mai mult decât dificilă. După două etape din play-out, ”câinii” sunt la nouă puncte de Chindia Târgoviște, următoarea adversară din campionat și echipa care ocupă ultimul loc ce asigură rămânerea în Liga 1.

Programul din play-out al lui Dinamo:

Chindia - Dinamo

Dinamo - FCU Craiova

CS Mioveni - Dinamo

Gaz Metan - Dinamo

Dinamo - Academica Clinceni

FC Botoșani - Dinamo

Dinamo - UTA Arad

