Dinamo s-a reunit cu gândul la promovare. Situația jucătorilor, cine a plecat și când e primul amical

De echipă se ocupă în prezent Gică Mihali, antrenorul echipei U19, care a avut la primul antrenament 23 de jucători sub comandă. Fostul internațional a explicat care este situația fotbaliștilor și a anunțat cine a rămas din lotul care a retrogradat.

Dinamo s-a reunit cu gândul la promovare

Mihali spune că Dinamo are nevoie de cinci transferuri pentru a se putea bate la promovare și a precizat că primul amical din această vară va fi contra Concordiei Chiajna, pe 2 iulie.

"Au fost 23 de jucători. 20 și 3 portari. Am avut și ceva absențe, vreo 3-4 copii care au avut azi BAC-ul. Buleică a fost învoit, Grigore am înțeles că are ceva probleme, s-ar întoarce și el miercuri. Moura, la fel, se întoarce miercuri. În schimb, avem ceva surprinzător, ceva ce nu există în țara asta - baza de la Săftica plus terenul de antrenament, e ceva extraordinar. Măcar atât să avem și noi.

Dintre jucătorii vechi am înțeles că au rămas Radu, dar nu știu situația lui, Rodriguez, cu care am făcut un singur antrenament și m-a impresionat, nu știu de ce a jucat așa puțin copilul ăsta. E foarte dificil să mai stea aici, are până pe 30 iunie contractul. Din ceilalți mai sunt Moura, Patriche, Buleică, Măgureanu, Bordușanu, Crețu.

Am înțeles de la domnul Zăvăleanu că s-a închis cu Steliano Filip. Nu cred că se putea păstra, avea un salariu foarte mare pentru Liga 2, cum e cazul și pentru alții.

Dacă o să aducă încă 3-4 jucători, n-ar fi probleme. Dacă azi transferă Dinamo 5 jucători cu experiență, nu va avea nicio problemă să intre în play-off și să se bată la promovare. Cu acest lot e foarte greu. Chiar dacă sunt optimist, e foarte greu, dar avem un atu - cei care sunt tineri au un an de experiență în Liga 1, iar pentru noi e un câștig.

Avem un singur amical stabilit până acum, pe 2 iulie, cu Concordia Chiajna, la noi. Avem sâmbătă un meci școală între noi", a spus Gică Mihali, la Digisport.