Daniel Oprița recunoaște: ”Am vrut să plec!”. Ce l-a făcut să rămână la Steaua

După ce a promovat cu Steaua în Liga 2, unde a reușit, în doi ani, calificarea la baraj și promovarea directă (din punct de vedere sportiv, pentru că forma de organizare a clubului nu a permis promovarea), Daniel Oprița a vrut să plece de la club.

În cele din urmă, antrenorul s-a răzgândit și a decis să rămână la Steaua pentru a-și duce contractul la final.

Daniel Oprița: ”Eu merg până la capăt”

„Am contract până la vară și sunt decis să îl termin. De la vară, voi vedea, se termină contractul, nu știu ce va fi, dar până atunci am contract. Am vrut în vară să plec, am avut o discuție, am spus că merg în continuare.

Eu merg până la capăt. Mai am contract un an și cred că mi se poate permite să am un început mai greu când încerc să formez o echipă nouă practic.

Am avut o discuție... pentru că exista lucrul acesta cu dreptul de promovare, dar mai am un an de contract și s-a decis că trebuie să continuăm. Am fost de acord, aveam contract până la urmă, trebuia să îl respect, așa că l-am respectat și trebuie să îl respect”, a spus Daniel Oprița, iAMSport.ro.

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.

Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua a încheiat sezonul precedent pe locul doi, care asigură promovarea directă în Liga 1, dar trupa din Ghencea a rămas în Liga 2.