Daniel Oprița a dezvăluit de ce a rămas la Steaua, chiar dacă n-are drept de promovare: ”Vă spun sincer”

Daniel Oprița antrenează Steaua din 2019, timp în care a reușit să promoveze de două ori. Practic, trupa din Ghencea a obținut promovarea și în sezonul precedent, în Superligă, dar a rămas în Liga 2 din cauza formei de organizare a clubului.

Aceeași problemă a împiedicat-o pe Steaua și în urmă cu două sezoane, atunci când echipa și-a câștigat locul pentru un baraj de promovare. Oprița a dezvăluit de ce a rămas în Ghencea, chiar dacă echipa nu poate promova.

Tehnicianul de 42 de ani se bucură de liniște la Steaua și nu este presat de conducerea clubului.

Daniel Oprița: ”Am avut liniște”

„Chiar este un club în care conducerea te lasă să lucrezi și să aduci jucătorii pe care îi vrei. Nu te întreabă cine joacă, cine nu joacă, de ce l-ai luat pe acela și nu l-ai luat pe celălalt. Nu mă sună generalii. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. (n.r. să îl sune cineva din club) Niciodată, nici când pierd, nici când câștig. Nu a existat niciodată. Vă spun sincer. Din punctul ăsta de vedere, e liniște.

Nu am avut problema asta care se mai practică acum. Am avut liniște. Mă lasă să-mi fac strategia așa cum vreau eu, nu am avut probleme. Acum e un moment mai greu. E un început mai mai greu pentru noi, dar eu zic că o să scot la capăt. E și bine că am început așa pentru că îi vezi pe cei care sunt aproape și la bine, și la greu”, a spus Daniel Oprița, la Fanatik.

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.

Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua a încheiat sezonul precedent pe locul doi, care asigură promovarea directă în Liga 1, dar trupa din Ghencea a rămas în Liga 2.