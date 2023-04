CSA Steaua anunță: "Am depus dosarul de licențiere pentru Liga 1!" + solicitare pentru televiziuni

În ciuda faptului că este vorba despre un club de drept public, iar regulamantele interne interzic participarea în Liga 1, CSA Steaua a depus dosarul de licențiere pentru primul eșalon.

Andrei Cian, manager CSA Steaua: "Am depus dosarul de licențiere. Nu avem multe minusuri, în afară de cel care ne dă bătăi de cap tot timpul"

Anunțul a fost făcut de Andrei Cian, managerul Stelei, care a explicat că s-au făcut demersurile pentru obținerea licenței pentru Liga 1. Totuși, fostul handbalist a recunoscut că există "un minus care ne dă bătăi de cap tot timpul", cel mai probabil referindu-se la forma de organizare a clubului.

"Dosarul de licențiere l-am încheiat vineri eu și încă vreo patru băieți cu care am lucrat. A fost urcat în platformă în întregime. Acum așteptăm să vedem ce mai trebuie adăugat. Eu zic că noi am pus mai mult și mai ok decât vor pune alte echipe.

Nu cred că o să avem multe minusuri, în afară de acela care ne dă bătăi de cap tot timpul. Dosarul e depus, s-au încărcat toate documentele, totul e în regulă din punctul ăsta de vedere", a spus Andrei Cian, la Națiunea Stelistă.

Andrei Cian: "Vom face o hârtie către cei de la televiziune"

Managerul Stelei și-a exprimat și o nemulțumire referitoare la zilele în care este programată echipa în Liga 2. Andrei Cian a anunțat că va discuta cu deținătorii drepturilor TV pentru a solicita ca echipa să joace mai multe partide în weekend și nu în zile de luni, marți sau joi.

"E clar că nici mie nu îmi convine situația aceasta. În primul rând, mă gândesc la Daniel Oprița. Un ciclu de pregătire ar trebui să se facă de luni până vineri, iar în weekend meciul. E foarte greu de gestionat când joci marți, joi, cu Dinamo jucăm luni (n.r - reprogramat pentru marți). Weekend-ul ar trebui să fie de meci.

Al doilea lucru, ar fi altceva ca meciurile să se dispute sâmbătă sau duminică, când spectatorii pot veni mai lejer. Toată lumea muncește în timpul săptămânii și în weekend ar trebui să se bucure de un eveniment. Am avut până acum un dialog cu cei de acolo, vom face o hârtie și către cei de la televiziune, să vedem cum se poate gestiona mai bine acest lucru, să se pună aceste condiții în niște condiții mai normale. Noi am jucat joi, iar restul au jucat în weekend. Acest lucru văd că va continua", a mai spus Andrei Cian.