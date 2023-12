Steaua și Corvinul nu au drept de promovare, dar ambele formații ocupă locuri de play-off. Hunedorenii se află pe poziția secundă (31p, 15m, +12), la un punct în spatele liderului 1599 Șelimbăr (32p, 15m, +9), în timp ce Steaua se află pe poziția a șasea (22p, 15m, +11). Florin Maxim, antrenorul Corvinului, spune că echipa sa își păstrează motivarea și încearcă să câștige toate meciurile rămase din acest campionat.

"Eu m-am apucat de fotbal ca să câștig meciul următor"

"După prima repriză, la cum a arătat jocul pentru noi, nu prea aveam motive de fericire. Nu s-a întâmplat ce am pregătit noi la antrenamente. Am stat foarte jos cu linia de fund, nu am întâmpinat fundașii lor laterali. În a doua repriză, am reușit să recuperăm mingile mai sus. În afara golului, am mai avut două-trei situații bune de a majora scorul.

A doua repriză a fost a noastră, mai puțin ultimele minute, când am cedat deliberat terenul. Au avut bara, au mai avut două ocazii, dar să joci împotriva Stelei... E primul meci în deplasare, în nocturnă, pentru echipa noastră. Cred că ne-am descurcat bine. E un motiv de sărbătoare pentru noi. Nu contează că momentan nu avem drept de promovare, nici noi, nici Steaua. Eu m-am apucat de fotbal ca să câștig meciul următor. Asta îmi propun.

"Poate la anul se va modifica legea sau poate vom găsi un partener privat"

Legile le știam și noi, regulamentul îl știm. Nu avem drept de promovare, dar ne propunem la fiecare meci să scoatem maximum. Câteodată ne iese, câteodată mai puțin, dar suntem datori să încercăm. Noi suntem într-o competiției și o onorăm. Poate se mai schimbă regulamentul. Nu e niciun semn de întrebare, câștigăm meciurile, dacă putem să le câștigăm. Nu ne dăm la parte la niciun meci. Pot fi trei echipe în play-off fără drept de promovare, dar cred că va avea miză, cel puțin pentru noi.

Poate la anul se va modifica legea sau poate vom găsi un partener privat, cu care să ne asociem. Poate atunci vom avea drept de promovare. E primul an în Liga 2 după 15-16 ani pentru noi. Pentru Corvinul e un moment bun, un moment zero. Trebuie să construim în continuare. E o repetiție bună pentru la anul, când poate vom ataca promovarea. Avem un nucleu bun de băieți tineri, dornici de muncă și de afirmare. Chiar dacă nu avem drept e promovare, ambiția mea este să terminăm pe unul din primele două locuri.

"Am văzut că domnii Andone și Mateuț au fost în tribune"

Am văzut că domnii Andone și Mateuț au fost în tribune, nu știam că or să vină. Mă bucură că sunt alături de noi. Îi așteptăm și la Hunedoara, pentru că s-a creat o emulație în jurul echipei și o să fim o echipă importantă a fotbalului românesc, după construirea noului stadion. Pe domnii Lucescu, Andone, Mateuț, Rednic îi leagă sentimente puternice de Corvinul, dar nu știu dacă ne preferă pe noi în fața lui Dinamo", a declarat Florin Maxim.

Foto - Gabriel Chirea