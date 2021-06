Numai in Romania se intampla! Nu a mai pierdut un meci de 19 luni, dar a fost demis dupa promovarea in Liga 2 

Antrenorul unui club din Liga 2, care nu a pierdut niciun meci pe teren din noiembrie 2019, a fost pus pe liber de conducere.

Nou-promovata in Liga 2 Viitorul Selimbar a anuntat in mod oficial despartirea de antrenorul Florin Maxim, desi acesta reusise cea mai importanta performanta din istoria clubului si efectuase prima saptamana din pregatirea pentru noul sezon. Vestea este cu atat mai socanta cu cat Viitorul Selimbar nu mai pierduse un meci pe teren, cu Florin Maxim antrenor, din 2 noiembrie 2019.

Atunci, in etapa a 11-a a stagiunii 2019-2020, echipa a pierdut, 0-5, meciul cu Minaur Baia Mare, competitia fiind sistata apoi din cauza pandemiei de coronavirus. In sezonul trecut de Liga 3, echipa din judetul Sibiu a obtinut 16 victorii si doua egaluri in cele 18 etape disputate, acumuland 50 de puncte, cele mai multe in toate cele zece serii ale campionatului. La barajul de promovare, Selimbar a trecut de Crisul Chisineu Cris (2-0, deplasare / 2-2, acasa) si Magura Cisnadie (2-0, deplasare / 1-1, acasa).

In ultimele 19 luni, echipa lui Maxim a pierdut un singur meci, insa la "masa verde", cu 3-0. Pe 20 octombrie 2020, echipa "alb-albastra" trebuia sa intalneasca in turul 4 al Cupei Romaniei divizionara secunda Universitatea Cluj, dar, cu lotul afectat serios de infectarile cu Covid-19, nu a putut disputa meciul.

"Totul a pornit de la o discutie in contradictoriu pe care am avut-o cu conducerea clubului. Au fost niste vorbe aruncate, am crezut ca pot trece peste ele, dar atunci cand nu simt conducerea alaturi de mine eu nu mai pot functiona.

E vorba si despre viziuni diferite. Eu imi doream sa ne intarim cu cinci-sase jucatori importanti la nivelul ligii secunde. Dansii au optat pentru o faza de selectie. Cu tot respectul, nu stiu cat de utila poate fi pentru o nou-promovata, care trebuie sa se miste repede si bine, pentru a fi performanta rapid, in Liga 2", a declarat Maxim pentru Liga2.ro.

Florin Maxim (40 ani) e evoluat ca fundas stanga la Aurul Brad, Corvinul Hunedoara, Steaua Bucuresti, Unirea Alba Iulia, UM Timisoara, Sportul Studentesc, Farul Constanta, Poli Timisoara, Petrolul Ploiesti, Concordia Chiajna si FC Voluntari, avand peste 200 de meciuri in Liga 1. Ca antrenor le-a pregatit pe FC Voluntari (2016-2019, academie / 2018-2019, secund) si Viitorul Selimbar (2019-2021). La Viitorul Selimbar evolueaza jucatori cu experienta in Liga 1, precum Alexandru Curtean, Cosmin Vatca, Daniel Tatar, Alexandru Neacsa sau Bogdan Visa. Noul sezon al Ligii 2, editia 2021-​2022, va incepe pe 31 iulie 2021.