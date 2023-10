Chindia a luat decizia în cazul lui Vasile Miriuță

Chindia Târgoviște se află într-o situația dificilă în plin sezon de liga a doua. Formația antrenată de un sfert de an de Vasile Miriuță este obligat să își plătească datoriile, după ce a fost acționat pe cale legală.

Lorin Petrescu, președintele eșalonului secund al fotbalului românesc, a transmis că salariile vor fi plătite până în luna ianuarie a anului viitor. Conform liga2.ro, fotbaliștii față de care clubul Chindia este dator sunt Cristian Neguț, Deian Boldor, Andrei Blejdea, Denis Dumitrașcu și Tiberiu Căpușă. Situația este cu atât mai complicată, deoarece datoriile datează din perioada când târgoviștenii evoluau în Superligă, iar sumele erau considerabile față de cele din liga a doua.

Comunicatul președintelui clubului

Numărul unu de la Chindia a transmis că are situația sub control, iar promovarea este în continuare obiectivul numărul unu:

”Ne dorim promovarea, nu s-a schimbat cu nimic obiectivul chiar dacă a plecat Andrei Cordoș. Vrem să fim mai uniți, să promovăm. Avem și problema plăților către anumiți jucători, plățile către finanțe au fost făcute, datoria s-a stins. Urmează până la cel târziu finalul anului să plătim salariile restante către jucători.

Mai sunt câteva procese cu câțiva foști jucători, dar salariile către actualii jucători și către actualul staff au fost plătite, suntem la zi. Situația e, din punctul meu de vedere, stabilă. Ce a fost din urmă, asta este, le luăm pas cu pas, în decembrie – ianuarie vom fi la zi cu toate plățile”

Vasile Miriuță este sigur de locul său

Președintele Lorin Petrescu are în continuare încredere în Vasile Miriuță în pofida locului de play-out ocupat de Chindia: ”Nu avem de ce să îl dăm afară pe Vasile Miriuță, are un contract, o clauză, trebuie să fim în primele șase echipe. Dacă facem un meci bun la Corvinul, suntem sus. Punctele sunt importante, până acum nu am făcut cele mai bune meciuri, dar ne dorim să nu mai greșim, vrem o energie mai bună la echipă, să fim uniți, să fim o echipă”

Chindia Târgoviște se află în prezent pe locul opt în Liga a doua. Elevii lui Vasile Miriuță au un bilanț de trei victorii, patru remize și două înfrângeri și pot urca pe loc de play-off în cazul unei victorii în runda a 10-a, împotriva Corvinului Hunedoara.