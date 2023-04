Burcă dezvăluie ce a pățit în timpul meciului CSA Steaua - Dinamo 

Golurile au fost marcate de Chipirliu, în minutul 19, din penalti, şi în minutul 29. Dinamo a rămas în inferioritate numerică din minutul 70, când Patriche a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe.

Antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă, a povestit la Orange Sport ce a pățit în timpul meciului.

Antrenorul roș-albilor susține că a primit mesaje suburbane din partea celor de pe banca Stelei.

”A existat dintotdeauna o rivalitate, pe parcursul anilor cred că orice dinamovist a simţit-o, dar nu am avut aşa o ură organică, nu am simţit... i-am simţit ca nişte parteneri de competiţie, uneori poate un pic mai mult, dar niciodată ca pe nişte duşmani. După meci am rămas aşa cu un gust amar, cumva. (n.r. de ce?) Pentru că... mereu am vrut să rămân în zona sportivă, a fair-play-ului, a respectului, sunt nişte valori pe care vreau să le promovez tot timpul.

Doar că, după meciul de ieri (n.r.-marți), am rămas... banca stelistă a avut anumite reacţii la adresa noastră, au fost anumite mesaje care m-au deranjat şi cred că au depăşit dincolo de graniţa respectului şi a fair-play-ului. Dar, cumva, asta e societatea în care trăim. (n.r. ce au făcut?) După al doilea gol, nici eu nu am văzut, am aflat după, eram în faţa băncii de rezerve, au avut nişte reacţii suburbane.

Dar asta este. Dacă aş fi văzut, cred că aş fi avut o reacţie, dar nu am văzut. Cei de pe bancă (n.r. de la Dinamo) au avut, au avut o reacţie, după care eu am aflat după meci. Dar dincolo de lucrul ăsta, consider că astfel de meciuri în astfel de atmosfere fac bine fotbalului românesc. Dar meciul de ieri a dezvoltat o rivalitate mai acentuată (n.r. pentru el), să spun aşa”, a declarat Ovidiu Burcă, pentru Orange Sport.