Anunțul făcut de Mihai Stoica, după ce Gigi Becali a spus că Alex Chipciu poate reveni la FCSB

Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să îl transfere pe jucătorul polivalent, care poate evolua atât ca fundaș lateral, cât și ca extremă, pentru a ocupa postul de fundaș dreapta în locul lui Vali Crețu și al lui Alexandru Pantea, care în acest moment este accidentat.

Mihai Stoica: ”Gigi Becali nu a discutat cu Alex Chipciu!”

În lumina declarațiilor făcute de Gigi Becali, Mihai Stoica a fost întrebat despre un eventual transfer al lui Alex Chipciu la FCSB. Oficialul noii campioane a României a refuzat să vorbească despre acest subiect având în vedere că experimentatul fotbalist se află în continuare sub contract cu Universitatea Cluj.

Totuși, managerul general de la FCSB a oferit un detaliu important în legătură cu un eventual transfer al lui Chipciu. Chiar dacă Gigi Becali a menționat numele lui Alex Chipciu, Mihai Stoica a declarat că patronul de la FCSB nu a luat legătură cu fotbalistul ”Șepcilor Roșii”.

”Chipciu e sub contract cu Universitatea Cluj și se oprește orice discuție. Eu sunt angajatul unui club de fotbal, chiar într-o funcție care nu îmi permite să încalc regulamentele. Nicio funcție nu îți permite să încalci regulamentele, dar eu am fost tot timpul foarte atent la exprimări și la acțiunile pe care le-am întreprins, pentru că nu vreau să încalc regulamentele.

Chipciu este sub contract cu U Cluj încă un an de zile și nu pot să vorbesc despre el. Nu discut subiectul. Orice aș răspunde aș face referire la Chipciu, este sub contract încă un an de zile. Dacă va rămâne la U Cluj, în iarnă pot să vorbesc despre el, în ultimele șase luni se poate întreprinde o acțiune.

Gigi Becali este liber să vorbească orice. Nu a discutat cu Chipciu”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

500.000 de euro este cota de piață a lui Alex Chipciu, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Alex Chipciu

"Mi-au spus de Kiki, de șase luni îmi spun. Fundaș dreapta e posibil să vină Chipciu, e mai mult un jucător cu experiență, am nevoie de jucători d-ăștia. Tot ce fac acum supun adevărului", a declarat Gigi Becali.