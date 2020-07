BREAKING NEWS | Costel Enache si-a dat DEMISIA intr-un mod GENIAL dupa ratarea promovarii: "Trebuie sa platesc si eu cumva, nu?"

Petrolul a pierdut cu FC Arges si e out din cursa pentru promovare!

La finalul jocului, Costel Enache si-a anuntat plecarea de la Petrolul. Enache se simte responsabil pentru ratarea promovarii.

"Parca ne-am speriat de joc, de rezultat, de o victorie. Am fost lenti, greoi. Suporterii au tot dreptul sa fie suparati. Si eu sunt daramat. Am crezut in totalitate intr-o promovare, chiar in formatul asta scurt de playoff. Nimeni n-a reusit sa castige acasa, lucrul asta e un semn de intrebare. Fiecare echipa traieste printr-un spirit, iar spiritul asta e dat de cei care iubesc echipa. Suntem un club transparent, deschis, am comunicat si am fost deschisi. Am respectat totul, vom avea respect si pentru competitie, sa nu va indoiti de onestitatea noastra. Cand am venit, in iarna, am discutat un lucru. E absolut normal sa platesc cumva. Categoric, nu voi ramane. Avem in Romana un termen, asumarea. Eu am crezut ca voi fi capabil sa duc totul la capat. Cand am inceput mini-campionatul, am zis ca ne da o sansa foarte buna. Nu am reusit!", a spus Enache la Digisport.

Petrolul merge in ultima etapa la Mioveni, care va fi direct promovata in cazul unei victorii. Pentru Petrolul, miza e doar onoarea.