Ovidiu Burcă, radical după CSA - Dinamo 2-0: „Steaua nu va promova! Astăzi nu le-am dat mâna!”

CSA Steaua a învins-o pe Dinamo, 2-0, în runda a patra din play-off-ul din Liga 2. Golurile lui Bogdan Chipirliu (30 ani), din minutele 19 și 29, au readus clubul roș-albastru pe primul loc, cu 47 de puncte, cu un punct mai mult decât Politehnica Iași.

Ovidiu Burcă, indignat de arbitraj la CSA Steaua - Dinamo 2-0

Surprinzător, la finalul partidei, Ovidiu Burcă (43 ani) a precizat că înfrângerea reprezintă „dușul rece” de care elevii săi aveau nevoie. Tehnicianul consideră că astfel se elimină presiunea pusă pe umerii lui Dinamo în ultima perioadă.

„În a doua repriză am schimbat sistemul, am avut ocazii. Rămânem cu această înfrângere care doare. Nu mi se pare normal să ajungem cu 50 de minute înainte să înceapă meciul. Înițial am vrut să prelungim începutul meciului, dar pentru televiziuni am făcut acest efort. Ne-a scos un pic din ritmul nostru, dar asta este.

Nu o să mă vedeți niciodată intrând în hora asta a fotbalului românesc de a arăta arbitrajul cu detetul, încerc să stau departe, să văd ce n-a funcționat astăzi. Legat de arbitraj, ce pot să fac? Să le întind sau nu mâna, astăzi nu le-am întins mâna. Sunt specialiști care pot analiza, ce pot să zic? Vă aduceți aminte astă-vară toată lumea spunea că o să retrogradăm? Înainte de meci ne ziceau că suntem favoriți la promovare. E un duș rece care ne face bine. Nu am făcut un meci rău, dar am trecut dintr-o extremă în cealaltă, dar uneori înfrângerile acestea vin bine. Echipa a crescut foarte mult ca joc, spirit, omogenitate, dar sunt anumiți pași peste care nu poți să treci”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.

Ovidiu Burcă susține că CSA Steaua nu va promova

De asemenea, antrenorul lui Dinamo și-a exprimat părerea și despre eventuala promvoare a CSA-ului încă din acest sezon, datorită modificării Legii educației fizice și sportului. Burcă nu este de acord cu această ajustare și susține că clubul din Ghencea nu va ajunge în Liga 1 în această vară.

„Steaua nu va avea drept de promvoare! Ceea se s-a întâmplat în această săptămâna e strigător la cer! Nu cred că acești suproteri au nevoie de legi. Acest proeict a început odată cu Rapidul. Eu nu cred că în 6 ani nu s-a găsit o formă. Eu nu cred că va trece de Curtea Constituțională! Promulgarea acestei legi-fantomă cred că va dura. E o concurență neloială, e un măr otrăvit pe care îl oferim sportului românesc. Statul este cel mai prost manager”, a mai spus Ovidiu Burcă.