Avocatul lui Baciu CLARIFICA situatia antrenorului: "Este urmarit penal, insa nevinovat!" Ce spune despre desfasurarea procesului. VIDEO 

Marius Baciu a fost retinut ieri la finalul meciului dintre Sportul Snagov - Turris Turnu-Magurele (2-3).

Baciu a fost retinut in baza unor acuzatii din partea unui parinte al unui jucator de la fostul club pe care antrenorul l-a pregatit, Daco-Getica. Avocatul lui Marius Baciu, Vlad Hossu a vorbit in exlusivitate despre cazul clienului sau.

"Ceea ce s-a prezentat initial in presa nu este adevarat in nicio masura, nu are legatura cu pariuri, cu activitatea sa din prezent.

Este o plangere prezentata de catre parintele unui alt jucator, de la o echipa din trecut, nemultumit de faptul ca fiul sau nu a jucat. Nu este vorba de evaziune fiscala. Plangerea este formulata ca urmarea faptului ca baiatul lui nu a jucat. Nu a luat spaga, nu este nicio situatie de genul, nu a primit nicio suma cu titlul de mita. Este un dosar in faza de urmarire penala, insa va spun in proportie de 100% ca in cel mai scurt timp vom veni cu dovezi ale nevinovatiei.

Marius Baciu poate formula o plangere penala impotriva parintelui, in clipa in care vom demonstra nevinovatia, vom face plangere. Nu a fost citat niciodata, nu avea cunostinta despre existenta unui dosar penal, am fost foarte surprinsi cu totii sa vedem maniera in care a fost luat sa ofere declaratii.

Pentru amatorii de astfel de spectacole a fost un subiect de presa interesant, s-a suprapus cu finalul unui meci extrem de interesant, cu rasturnari de situatie. Nu e vorba de pariuri.

Jucatorul a venit la Daco-Getica inainte de inceperea sezonului, denuntul ar fi putut fi formulat undeva intre iulie si perioada in care si-a incheiat activitatea

Nu era nevoie de o astfel de desfasurare, asa ceva se face la o persoana violenta, nu este cazul. Cei care il cunosc pe Marius stiu ca este foarte calm", a declarat Vlad Hossu, avocatul lui Marius Baciu in exclusivitate la PRO X.