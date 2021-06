Asta inseamna s-o iei de la 0! Au mai ramas 5 pusti la Iasi dupa retrogradare! Ce fotbalisti a mai gasit in lot Costel Enache

De la Iasi a plecat aproape tot lotul dupa retrogradarea in B.

Numit recent antrenor in locul lui Napoli, Costel Enache trebuie s-o ia de la primul nivel in reconstructia echipei. Antrenamentele pentru B vor incepe azi. Numai 5 fotbalisti care au facut parte si anul trecut din lot sunt si acum la Poli. Ianos Branza, Teodor Axinte, Razvan Onea, Francisc Cristea si Alexandru Iulian Zaharia vor continua in Copou. Pentru a-si putea face sedintele de pregatire, Enache va primi si mai multi copii de la echipa U19 a lui Poli.

Iasul se schimba din temelii in aceasta vara. Vor fi modificari masive si in birouri, dupa ce membrii Consiliului Director au demisionat.