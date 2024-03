FCSB sau CSA? Basarab Panduru a dezvăluit care este adevărata 'Steaua'

FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, a pierdut dreptul de a mai folosi numele "Steaua", iar Basarab Panduru a oferit un verdict în cazul subiectului care creează numeroase dispute în fotbalul intern.

"Întotdeauna Steaua noastră, Steaua care a câştigat Cupa Campionilor Europeni, aia e Steaua. Cine o are în palmares? CSA Steaua, aia e echipa adevărată. Cine are Champions League-ul pentru care ne-am bucurat cu toţii, aia e Steaua. Nu a câştigat FCSB atunci Champions League, nu? Eu ţin cu Steaua aia care are Cupa Campionilor", a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Victor Pițurcă, dezamăgit de ce se întâmplă la CSA Steaua

CSA Steaua va evolua în a doua parte a sezonului în play-out-ul ligii secunde, iar acest lucru l-a nemulțumit pe Victor Pițurcă.

Vivi Răchită a dezvăluit că fostul selecționer și-a pierdut răbdarea tot așteptând ca cei din conducerea clubului Armatei să facă ceva pentru ca echipa să poată promova în prima ligă și intenționează ca în vară să țină o conferință de presă, alături de ceilalți mari jucători ai Stelei, în care să se dezică de ceea ce se întâmplă la clubul "roș-albastru".

"Am vorbit cu Victor Piţurcă. Era foarte supărat de situaţia de la echipă. Toţi jucătorii care au câştigat Cupa Campionilor sunt aproape de echipa asta. Au avut o şedinţă prin octombrie-noiembrie cu secretari de stat de la Ministerul Apărării, vorbim de grupul marilor jucători: Piţurcă, Tudorel Stoica, Majearu, Bumbescu, Iovan…

Pițurcă este supărat extrem de rău. Iar dacă nu se va întâmpla nimic, va ieşi într-o conferinţă de presă cu toţi marii jucători în care să spună că ei nu mai cred în nimic. Vrea să facă o conferinţă prin care să se delimiteze de conducerea clubului și a ministerului. Se cheltuie bani degeaba. Și Piţi, și gloriile au fost minţiţi", a spus Vivi Răchită, potrivit Fanatik.