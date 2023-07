„Am ajuns la un acord cu comandantul, nu știu cine nu m-a mai dorit!” Adi Popa, noi detalii după plecarea de la CSA: „Oprița nu a vorbit cu mine!”

Fotbalistului i-a expirat înțelegerea și deși ajunsese la un acord verbal pentru a continua în Ghencea, oficialii clubului au decis să nu îi ofere o nouă propunere. Astfel, CSA Steaua a anunțat despărțirea de Adi Popa chiar în ziua în care i-a expirat contractul, pe 30 iunie.

Adi Popa: „Unii au avut clauza de bonus formulată într-un alt fel!”

Adi Popa a anunțat că nu se va retrage din fotbal, având oferte și din străinătate. Totodată, acesta a declarat că nu înțelege ce s-a întâmplat la CSA Steaua, asta în contextul în care ajunsese la un acord verbal cu comandantul Ștefan Bichir înainte de a pleca în vacanță. Revenit, acestuia i s-a transmis că nu va primi o nouă înțelegere.

„Pe 30 iunie mi-a expirat contractul, mai era o clauză, dacă promovam în Liga 1, probabil și din punct de vedere juridic, se mai extindea pe un an. În funcție de fiecare cum a avut contractul, acele bonusuri se vor plăti, din ce știu. Da, eu am avut în contract. Nu au fost niciodată probleme din punct de vedere financiar la Steaua.

Depinde cum au avut, unii jucători au avut clauza respectivă formulată într-un fel, alții în alt fel. Eu de când am semnat prima dată, acum doi ani, am spus clar că mi-aș dori să îmi închei cariera acolo, am o vârstă, mă simt ca acasă, acesta a fost și e gândul meu, dar nu mai e de actualitate, din păcate. Consider că sezonul trecut a fost unul destul de bun, am fost al doilea golgheter al echipei, am avut și cele mai multe assist-uri.

Circulă multe zvonuri legate de motive, nu știu care e adevăratul motiv, înainte de a pleca în vacanță am discutat cu domnul Comandant, am ajuns la o înțelegere, să spunem așa. După când m-am întors din vacanță, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu m-am mai simțit dorit. Nu mi s-a transmis că a schimbat strategia, Oprița nu a vorbit cu mine să îmi spună că nu mă mai dorește.

Consider că puteam să îi mai ajut, mai am 3-4 promovări la activ, inclusiv cea de anul trecut, sportiv am reușit promovarea. E decizia clubului, trebuie să te supui, am dorit să semnăm pe doi ani, să îmi închei cariera acolo. Din ce am discutat cu domnul comandant și m-a asigurat, mi-a spus, a fost o discuție foarte fair-play, deschisă, m-a asigurat de susținerea domnului comandant, domnul Bichir. Nu știu unde s-a produs, cine nu m-a mai dorit, cine s-a răzgândit, nu pot da nume, pentru că nu am, nu am nimic concret, sunt și eu sunat, mi se spun o grămadă de chestii.

Nu mă voi retrage, mi-am regăsit plăcerea de a juca fotbal în acești ani la Steaua, colegi foarte buni care m-au ajutat, lor, suporterilor, care au fost alături de noi și în deplasări și acasă. Consider că a fost un grup foarte bun, care ar fi avut șanse să facă o figură la fel de frumoasă în acest sezon care va începe. Am auzit de la comandant și de la cei din asociație că se lucrează și sunt șanse foarte mari să se obțină dreptul de promovare din punct de vedere juridic. O discuție de principiu am avut cu domnul comandant, care mi-a spus ca apoi să merg cu cei care se ocupă de secția de fotbal, nu am ajuns la un consens, a fost chestia de niște principii, nu am căzut de acord asupra lor, să fiu diplomat.

Am variante și în afara țării și aici, din Liga 1, dar nu le luam în calcul până acum. Dacă nu se va concretiza nimic în afară, mai mult ca sigur voi fi adversarul Stelei”, a declarat Adrian Popa la Digi Sport.

Adi Popa s-a transferat la CSA Steaua în septembrie 2021, după ce anterior evoluase ultima oară la Academica Clinceni. "Motoreta" a strâns 48 de meciuri și a marcat 12 goluri pentru formația din Ghencea.