Adi Popa a răbufnit după Dinamo - CSA Steaua 3-0: „Nu am primit propunere de prelungire! Merităm să fim remunerați!”

Dinamo a zdrobit-o pe CSA Steaua în penultimul meci din play-off. „Câinii” s-au impus cu un categoric 3-0, grație golurilor înscrise de Deniz Giafer și Lamine Ghezali cu o dublă, și speră la promovarea directă, în cazul în care vor câștiga și cu Poli Iași, iar Oțelul Galați va obține un singur punct din întâlnirile cu Gloria Buzău și Unirea Dej.

Adi Popa, nemulțumit de incertitudinea de la CSA Steaua

Fără drept de promovare și fără victorie în ultimele 5 meciuri, Adi Popa (34 ani) a mai identificat o problemă la CSA Steaua. Jucătorul de bandă al „militarilor” a dezvăluit că din vară doar 3 fobtaliști mai sunt sub contract cu clubul din Ghencea, ceilalți încă nu au primit o propunere de prelungire a contractului.

„Putem admite ca am fost umiliți. La 3-0 nu ai ce să mai spui. Așa e în fotbal. De două ori ne-am bucurat noi, acum ei. Atât s-a putut. Nu trecem prin cea mai bună perioadă din punct de vedere psihic. Am încercat să discutăm, admitem, nu ne ascundem după deget. E o situație foarte grea, dar suntem la mâna noastră să terminăm pe locul doi. După, cum e vorba, ce o vrea Dumnezeu.

(n.red. ce a dus la această situație?) Uzura întregului campionat, am avut drept, nu am avut drept, suntem oameni, e normal că ne afectează. La meciul de pe Ghencea, când am simțit că există o mică speranță, nu am stat la discuții cu ei.

După aceea, a apărut că nu avem drept, ce să le mai spui celor mici, cum să îi mai motivezi? Tragem pentru noi, pentru familii, pentru suporteri, asta ne-a mai rămas, dar când dai de greu în teren, trebuie să vină acel imbold și dacă nu știi că la capătul tunelului e o luminiță, e foarte greu.

De când sunt eu aici, nu am avut două înfrângeri la rând. Azi a fost cea mai usturătoare, pentru că e derby-ul. Am arătat foarte rău ca echipă, toți, nu învinuiesc pe nimeni. E opinia lui (n.red. Talpan). Oricum, noi terminăm contractele. Și eu termin, nimeni nu a primit propunere. Cred că mai sunt 2-3 jucători sub contract din vară.

Din fericire pentru noi, suntem încă în obiectiv, ne mai trebuie o victorie cu Buzău sau Buzău să câștige cu Oțelul și am terminat pe locul doi. Noi ne îndeplinim obiectivul și în ultimul meci vom trage pentru asta. Rămâne de văzut dacă vom lua bonus.

Legal, ne-am îndeplinit obiectivul, am fost angajați să facem o treabă, o ducem la capăt, să terminăm în primele două, după aceea nu mai ține de noi. Noi considerăm că ne-am îndeplinit obiectivul și merităm să fim remunerați.

Nu a fost vina noastră că în birouri nu s-a reușit să se obțină structura legală pentru a promova în Liga 1. Nu ne poate lua nimeni munca și punctele. Că nu obținem licența pentru Liga 1 e altă poveste.

Sunt dezamăgit, e normal. Sunt momente grele, nu ai cum să fii optimist. Noi am adus-o aici, noi trebuie să o scoatem. Am încredere că nu o să dăm cu piciorul la munca de un an. O să arătăm că suntem un grup puternic. O vom scoate duminică la capăt și mergem înainte.

Trebuie să ni se spună ce se dorește de la anul, ce proiect se va aborda. Eu am semnat pentru a promova în Liga 1. Mi s-a promis că se vor face eforturi. În al doilea an, nici nu se punea problema că nu vom avea drept de promovare, dar nu a existat și e foarte greu. Dacă se va dori să promovăm, eu sunt dispus să ajut, dar nu ține doar de mine.

Am încercat să discut cu suporterii. Majoritatea a înțeles că trecem printr-o perioadă dificilă. Pe umerii celor cu experiență pică să ținem grupul în frâu. Nu am vorbit niciodată cu Florin Talpan”, a spus Adi Popa la finalul meciului.