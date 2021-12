„Sunt plătiți să joace, nu să facă strategii!” Rednic, detalii despre discuția din vestiar cu 'liderii' lui Dinamo: „Nu pleacă doar antrenorul, mai pleacă și ei!”

„Câinii” rămân fără victorie din luna august și se află pe ultimul loc în clasament, după ce Clinceni a câștigat ultimele două meciuri consecutive. Mircea Rednic a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu echipa lui Emil Săndoi și s-a arătat temător, mai ales din cauza apărării compacte pe care târgoviștenii o au.

„Întâlnim o echipă care până acum a făcut demonstrație și până acum ne-a dat o lecție de cum se apără, în 9, în 10, e foarte greu să îți creezi ocazii. Cu ei, dacă avem o jumătate de ocazie, trebuie să marcăm dacă vrem să câștigăm.

Ne-am propus să câștigăm, a fost o săptămână mai grea cu multe întâlniri și între noi, staff-ul cu jucătorii și jucătorii între ei. Am auzit suporterii, grupurile de suporteri care au venit la Săftica, am avut și noi o ședință la club. Sper ca toate astea să se termine odată și să aducem punctele de care avem nevoie”, a spus Mircea Rednic la conferință.

Mircea Rednic, dezvăluiri despre discuția cu 'liderii' vestiarului: „Sunt plătiți să se antreneze și să joace, nu să facă alte strategii!”

Rednic a vorbit și despre fotbaliștii pe care i-a exclus din lotul lui Dinamo, dezvăluind care sunt conversațiile pe care le-a avut cu 'liderii' vestiarului după anunțul că aceștia nu l-ar mai dori la echipă. Antrenorul a ținut să întărească încă o dată ideea că nu va renunța la postul său, punctând că a renunțat la o operație importantă pentru a accepta să preia banca tehnică a clubului din Ștefan cel Mare.

„Eu vreau să văd mâine la meci atmosfera, așa pot spune că e chiar foarte bună, nu vreau să fac o legătură cu ce s-a întâmplat în perioada asta, dar îi văd mai bine. Am dat cam multe explicații, e o decizie a mea, pe care mi-o asum, unii jucători nu dau randament, oricum ei nu s-au antrenat deloc săptămâna asta la B, au probleme musculare, Matei mi se pare că are o fisură la coastă.

Au fost și probleme de indisciplină pe care nu vreau să le discut, am spus ce aveam de spus, am luat decizia pe care am luat-o și sper să fie una bună. Le mulțumesc suporterilor, cred că și ei au înțeles, sunt jucători care au un an aici și rezultate nu au fost. Mai sunt și jucători care trebuie să înțeleagă că nu pleacă doar antrenorul, mai pleacă și ei. Când am venit, am fost foarte clar și deschis, le-am explicat că nu am nimic cu nimeni, am venit într-o situație grea, nu mai câștigaseră de 7 meciuri, a fost și umilința cu FCSB.

Am zis că până la sfârșitul anului dau șanse și am dat șanse tuturor, voi lua o decizie. Voi aduce jucători și cei care au venit în perioada mea nu sunt siguri de locul lor, au clauză că în iarnă putem rezilia cu ei, toți au acceptat.

Când lucrurile nu merg, e normal să mai fie vorba și de jucători. Eu nu plec, am venit într-o perioadă grea, mi-am asumat, puteam să stau și eu acasă, liniștit, aveam programare la operație, să îmi pun proteză la șold, am renunțat că am venit să ajut și nu cedez așa repede. Mai ales când unii jucători nu vor să accepte concurența, nu vor să accepte deciziile antrenorului, înainte de meciul cu Craiova am avut o discuție cu 'liderii', eu îi consider lideri pe cei care fac diferența în teren, dacă nu îmi faci diferența în teren, nu ești lider pentru mine.

Apăruse în presă că liderii nu îl mai acceptă pe Rednic. I-am întrebat dacă e vreo problemă, au spus că nu au, apoi a venit meciul cu Clinceni și după nu au mai spus nu, nu i-am înțeles, aveau șansa să mă retrag. Nu e nicio problemă și după aia e problemă? Ei sunt profesioniști, sunt plătiți să se antreneze și să joace, nu să facă alte strategii.

Cu Chindia, jumătate de ocazie, trebuie să dăm gol, e o echipă disciplinată, muncitoare, eu zic că ajungi greu să îți creezi ocazii.

Cum să arunc prosopul acum, de ce să arunc acum? Mai sunt atâtea meciuri de jucat, jucătorii sunt conștienți, știu că e o misiune grea, am zis că cei care rămân aici trebuie să se bată până la capăt să ne atingem obiectivul. Rămânem la Săftica, s-a decis ca perioada de pregătire să o facem acolo, o să găsim și două meciuri”, a declarat antrenorul.

Antrenorul a anunțat care este obiectivul 'câinilor'

Totodată, tehnicianul a dezvăluit că obiectivul echipei sale este să strângă cinci puncte din duelurile cu Chindia, CS Mioveni și Farul, ultimele din acest an.

„Voiați să bată Craiova și să facă 18 puncte, făceau 18 puncte față de noi, la nouă puncte, eu zic că nu e rău, stăm acolo aproape. Meciul de mâine e foarte important, ne-am propus să luăm cel puțin cinci puncte din urmărtoarele trei etape.

Soluții se găsesc, e total diferită perioada în care am venit, nu aveai cum să găsești decât jucători liberi, care nu au mai jucat din mai. Acum găsești jucători care s-au mai antrenat”, a concluzionat antrenorul.