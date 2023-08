Antrenorul lui Dinamo a prefațat duelul cu ilfovenii, însă a ținut să comenteze și afirmațiile lui Vlad Iacob, fostul administrator special al „câinilor”, care a fost înlocuit cu Andrei Nicolescu. Iacob a vorbit despre relația pe care Ovidiu Burcă o are cu acționarul clubului, moment în care tehnicianul a ținut să riposteze.

Ovidiu Burcă i-a răspuns lui Vlad Iacob

Fără a fi întrebat în acest sens, dar vorbind despre plecarea lui Vlad Iacob, Ovidiu Burcă a ținut să precizeze că este heterosexual. Antrenorul dinamoviștilor este căsătorit și are doi băieți.

„Aș vrea să-i mulțumesc lui Vlad pentru anul pe care l-am petrecut împreună. Noi am început împreună și aș vrea să-i mulțumesc pentru toată munca pe care a făcut-o.

Pe de altă parte, a făcut niște afirmații care nu-și aveau rostul, mai ales că noi făcusem un pact de neagresiune, să nu mai vorbim unii despre alții. Mă văd nevoit să lămuresc niște lucruri. A vorbit despre relația pe care o am cu Andrei Nicolescu.

În primul rând, aș vrea să stabilesc un lucru, pentru că există un zumzet în spatele meu: sunt heterosexual, spun asta deoarece știu că există multe discuții. Îmi plac foarte mult femeile.

Apoi, relația mea profesională cu Andrei Nicolescu... când sunt la job, n-am prieteni, rude, familie. Încerc mereu să fiu cât se poate de obiectiv. Cu Andrei am avut o relație tensionată în ultimul meu an la Rapid. Eu sunt aici să-mi fac cât mai bine meseria.

În poziția asta mă țin doar rezultatele. Am văzut că l-a deranjat faptul că am spus că am încercat să-i fiu mentor, îmi cer scuze public dacă l-am deranjat. Ideea mea a fost să-l ajut cu niște sfaturi, am fost în poziția lui și m-am gândit că îl pot ajuta”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.