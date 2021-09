„Semnați acum! Vă dăm un egal!” Declarații suprinzătoare înaintea derbiului dintre FCSB și Dinamo

Cu o zi înainte de FCSB - Dinamo, fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase, și-a pus galeria dinamovistă în cap în momentul în care a fost întrebat dacă știe de la vine abrevierea „DDB”.

„(n.r. Ştiţi ce înseamnă DDB?) Dinamo din B. Dar nu e adevărat, nu o să cadă niciodată Dinamo. Dar, uite, noi vă dăm un egal, dacă spuneţi acum, semnaţi pentru egal, vi-l dăm”, a declarat Ilie Năstase, pentru Telekom Sport.

Bonetti, avertisment pentru FCSB: „Clasamentul nu arată valoarea echipei”

Dario Bonetti susține că locurile 8 și 14, pozițiile pe care se află cele două echipe după șapte etape, nu reflectă valoarea reală a jocului.

„Este o partidă foarte importantă, diferită față de toate celelalte, chiar dacă sunt tot trei puncte. Ne pregătim să dăm ce e mai bun. Și FCSB a avut multe schimbări în cadrul echipei, va fi un meci de văzut.

Vom întâlni un adversar puternic, în clasament nu este oglindită valoarea reală a adverarului. Consider că și noi suntem în aceeași situație, clasamentul nu arată valoarea echipei și unde puteam fi cu câteva puncte în plus. Dar acesta este fotbalul, fiecare meci are o istorie diferită.

Vedem ce va fi mâine, noi vom încerca să scriem încă o pagină importantă în istoria clubului nostru”, a declarat Dario Bonetti la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

„Va fi un meci cu toate armele pe masă!” Edi Iordănescu a prefațat derbiul cu Dinamo

Edi Iordănescu se așteaptă la un meci dificil în fața marei rivale Dinamo.

„O confruntare pe care daca cineva o consideră acidă, greșește. Va fi un meci cu taote armele pe masă. Nu-mi place să vorbesc despre lucrurile din munca noastră (s-a prezentat la conferință cu un dosar gros în care sunt informații culese despre Dinamo). Am incercat să culegem foarte multe date despre adversari.

Dar este foarte difcil să anticipăm unele lucruri, pentru că au venit nouă jucători la Dinamo și nu știm la ce nivel de pregătire se găsesc și pe cine va conta domnul Bonetti.

Încercăm să stabilim repere clare, pe care în timp să le dezvoltăm. Este o perioadă în care încercăm să ne concentram mai mult asupra echipei noastre.

M-a surprins împrumutul lui Itu (la Dinamo), un jucător tânăr, cu care am lucrat și care este un fotbalist foarte bun. Iliev, la fel, am lucrat cu el la Astra. Sunt jucători pe care îi cunoaștem în mare parte, însă vom vedea când vom primi primul „11” al adversarilor dacă vom putea interveni din punct de vedere tehnico-tactic pentru a face unele ajustări”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.