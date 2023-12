„Probabil trebuia să înscriem și a patra oară ca să se pună!” Budescu, pus pe glume după remiza cu Rapid 

Cele două echipe încheie anul cu o remiză fără gol, deși s-au marcat trei goluri în duelul de miercuri seară, toate de către Farul, însă reușitele au fost anulate cu VAR. Constănțenii le-au pus probleme oaspeților, care însă au fost salvați, și de această dată, de un Horațiu Moldovan extrem de inspirat.

Constantin Budescu: „Noi nu prea suntem băgați în seamă când e vorba de arbitraj!”

Constantin Budescu (34 ani) a vorbit la finalul meciului în care unul dintre goluri a fost anulate din „vina” sa, după un fault comis la centrul terenului, la faza premergătoare reușitei lui Adrian Mazilu. Mijlocașul a fost avertizat și cu un cartonaș galben după acel moment.

Fotbalistul a avut putere să glumească pe seama duelului de miercuri seară, însă a vorbit și despre arbitraj, spunând că Farul este ignorată.

„Am încercat să ne facem treaba. Probabil trebuia să înscriem și a patra oară ca să se pună. Am pierdut multe puncte acasă. La câte egaluri am făcut aici, dacă le câștigam, eram sus de tot. Am început destul de prost sezonul. Au fost și acele meciuri de Europa. E bine că ne-am revenit. Dacă o țineam ca atunci, eram mult mai jos.

Am pierdut puncte în ultimele minute. E unul dintre cele mai echilibrate campionate. Lupta se va în ultima etapă. Ne pare rău de punctele pe care le-am irosit acasă. Următoarea etapă stau. Noi nu prea suntem băgați în seamă când e vorba de arbitraj. Să fim sănătoși și să avem Sărbători Fericite!”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

Rapid a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, unul dintre ele în Cupa României. Giuleștenii ocupă locul trei în clasament, cel puțin până la derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj.

Echipa lui Cristiano Bergodi are 33 de puncte și este la un punct în spatele celor de la Universitatea Craiova.

Farul se află pe locul 5, cu 30 de puncte și încheie anul cu două remize consecutive, însă poate fi detronată de Sepsi, U Cluj sau FC Hermannstadt.