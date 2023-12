Budescu a deschis scorul la Iași, a urmat reușita lui Rivaldinho, iar același Budescu a pasat decisiv la golul lui Louis Munteanu din prelungirile primului act. Deși a condus cu 3-0 la pauză, Farul a suferit în repriza secundă, iar Poli Iași a redus din handicap, fiind chiar aproape de egalare. Moldovenii au dus însă scorul doar la 2-3, după golurile lui Harrison și Roman

Budescu are un singur mesaj pentru naționala României și răsuflă ușurat după victoria Farului

După meci, Constantin Budescu a răsuflat ușurat având în vedere că Farul a reușit de această dată să obțină victoria, iar playmaker-ul Farului a transmis un mesaj naționalei României înaintea tragerii la sorți pentru EURO 2024.

"Rămânem cu acea repriză bună. Din păcate, în a doua repriză nu am mai jucat la fel, n-am mai avut ocazii, am preferat să ne retragem, cu toate că nu ne-am dorit. Am intrat într-o degringoladă și cam asta a fost. Important e că am câștigat, chiar dacă în a doua repriză am suferit. Sunt trei puncte meritate, foarte bune. Asta ne mai trebuia, să ne egaleze iar în ultimul minut, după două meciuri cu Botoșani și Hermannstadt, când am fost egalați pe final.

Eu supărat că am fost schimbat? De ce să fiu supărat? Nu. A trebuit să ne retragem. Era 3-2 și am preferat să menținem acest rezultat.

(n.r - Întrebat despre adversarele României la EURO 2024) Nu îmi doresc nimic. Vreau ca ei să joace bine și să iasă din grupe, de ce nu? Toate echipele sunt puternice, nu prea mai sunt echipe accesibile. Eu zic că toate meciurile vor fi grele. Felicitări pentru ce au reușit", a spus Constantin Budescu.

În urma acestei victorii, Farul ocupă locul 7, cu 25 de puncte, la egalitaet cu Hermannstadt, care are un meci mai puțin și golaveraj superior.